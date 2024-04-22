В кремле заявили, что россия и Китай почти отказалась от доллара в торговле

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  67697 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  73016 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  150476 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  221558 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  366581 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  174982 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131445 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102383 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103507 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207783 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

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19 апреля 2024, 15:15  •  366581 просмотра
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18 апреля 2024, 06:06  •  374702 просмотра

В кремле заявили, что россия и Китай почти отказалась от доллара в торговле

россия и Китай почти полностью отказались от доллара США в своих взаимных расчетах, и более 90% транзакций между двумя странами теперь осуществляются в их национальных валютах.

Новости Мира •   •  8476 просмотра
В кремле заявили, что россия и Китай почти отказалась от доллара в торговле

МИД Чехии снова предложит ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгену

Чехия снова предложит ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне для борьбы с угрозой российской разведки и шпионской деятельности в Европе.

Новости Мира •   •  8957 просмотра
МИД Чехии снова предложит ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгену

кремль отреагировал на возможное размещение ядерного оружия в Польше

россия примет необходимые меры для обеспечения своей безопасности, если Польша разместит американское ядерное оружие на своей территории.

Новости Мира •   •  8686 просмотра
кремль отреагировал на возможное размещение ядерного оружия в Польше

Взрыв прогремел в Харькове - СМИ

В Харькове слышали взрыв на фоне воздушной тревоги и сообщений об угрозе применения баллистических ракет в регионе.

Война •   •  14928 просмотра
Взрыв прогремел в Харькове - СМИ

Производители электрокаров снижают цены на фоне жесткой конкуренции: акции Tesla упали на 3%

Tesla и китайские производители электромобилей, такие как Li Auto, снизили цены на фоне жесткой конкуренции, в том числе на китайском рынке электромобилей.

Экономика •   •  14295 просмотра
Производители электрокаров снижают цены на фоне жесткой конкуренции: акции Tesla упали на 3%

В Латвии вернулась зима: из-за снегопада на дорогах затруднено движение

Сильные снегопады и метели вызвали сложные условия проезда на основных автомагистралях по всей Латвии: на дорогах образовался снежный покров и используются противоскользящие материалы.

Новости Мира •   •  12524 просмотра
В Латвии вернулась зима: из-за снегопада на дорогах затруднено движение

Правоохранители в 2023 году изъяли около 5500 единиц огнестрельного оружия - Клименко

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, в 2023 году правоохранители изъяли у граждан около 5500 единиц огнестрельного оружия и 2 миллиона патронов.

Криминал и ЧП •   •  11457 просмотра
Правоохранители в 2023 году изъяли около 5500 единиц огнестрельного оружия - Клименко

В Винницкой области прощались с 20-летним полицейским Максимом Зарецким, которого расстреляли нападавшие

20-летний полицейский Максим Зарецкий погиб во время нападения в Винницкой области. Его похороны состоялись 22 апреля, в Бершади объявлен день траура.

Общество •   •  18384 просмотра
В Винницкой области прощались с 20-летним полицейским Максимом Зарецким, которого расстреляли нападавшие

Министры ЕС обсудили военную помощь Украине в 500 миллионов евро: блокировка все еще не снята

Министры ЕС обсудили, но не смогли утвердить транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро.

политика •   •  17241 просмотра
Министры ЕС обсудили военную помощь Украине в 500 миллионов евро: блокировка все еще не снята

В Амстердаме запретили строить новые отели, чтобы ограничить чрезмерный туризм

Амстердам запретил строительство новых отелей для борьбы с чрезмерным туризмом, позволяя строить новые отели только тогда, когда уже существующий закрывается, не увеличивая при этом общее количество мест в городе.

Новости Мира •   •  14496 просмотра
В Амстердаме запретили строить новые отели, чтобы ограничить чрезмерный туризм