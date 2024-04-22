В кремле заявили, что россия и Китай почти отказалась от доллара в торговле

Китай и россия почти полностью отказались от доллара, и более 90% взаимных расчетов проводят в национальных валютах. Об этом заявил министр иностранных рф сергей лавров, пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Произошла практически полная дедолларизация двусторонних экономических связей. Сегодня более 90% взаимных расчетов (между КНР и рф - ред.) переведено в национальные валюты - заявил лавров заседании Совета глав субъектов рф при МИДе.

В частности, он отметил наращивание взаимодействия обеих стран в сфере энергетики, а также рост поставок отечественной сельхозпродукции на китайский рынок.

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Кроме того, лавров указал на совместные инвестиционно-промышленные проекты рф и КНР. По его словам, выгода от такой кооперации ощущается по обе стороны российско-китайской границы.

Напомним

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай является основным поставщиком сырья и компонентов для военно-промышленного комплекса России.