российские войска нанесли комбинированные удары по Чернигову и области - начальник ОВА Чаус

Фото: t.me/chernigivskaODA

российские оккупанты 4 и 5 декабря неоднократно атаковали Чернигов и населенные пункты Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Подробности

В Чернигове ночью прогремела серия взрывов. Предварительно, комбинированный удар из разных видов оружия. Были попадания на разных локациях - гаражный кооператив, одно из учреждений образовательной сферы, частные дома. Есть разрушения. На местах попаданий работали пожарные - говорится в сообщении.

Также утром 4 января в поселке Черниговского района было попадание ударного БПЛА по территории предприятия, производящего пищевые продукты. В результате атаки был поврежден ангар. Еще в одном из сел из-за дроновой атаки были повреждены админздание и хозяйственные помещения.

Также FPV-дроны ударили по сельхозпредприятию в Семеновке. Повреждено админздание и грузовик. Из-за попадания по другому производству - повреждена кровля склада.

В Нежинском районе 15 ударных дронов ударили по предприятию критической инфраструктуры. Один взрыв - на территории фермерского хозяйства. Повреждена техника - заявил Чаус.

Он также добавил, что только за минувшие сутки было 65 обстрелов - 95 взрывов.

Напомним

В результате ночной российской атаки 5 декабря на энергетическую инфраструктуру Украины обесточен город Славутич Киевской области. Также без света оказались потребители в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.