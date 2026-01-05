российские войска нанесли комбинированные удары по Чернигову и области - начальник ОВА Чаус

$42.290.12
4 января, 15:52 • 24823 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 51180 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 66451 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 51189 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 59288 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 60508 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 64325 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57330 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 52054 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 68410 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА
Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина
"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 272555 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Марко Рубио
Василий Малюк
Алексей Гончаренко
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Иран
Вашингтон
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле
Дамиано Давид из Måneskin и Дов Кэмерон объявили о помолвке
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
Техника
Социальная сеть
Золото
Фильм
Таймс

российские войска нанесли комбинированные удары по Чернигову и области - начальник ОВА Чаус

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Российские оккупанты 4 и 5 декабря атаковали Чернигов и населенные пункты Черниговской области, применив различные виды оружия. В результате ударов повреждены гаражи, образовательные учреждения, частные дома, предприятия и объекты критической инфраструктуры.

российские войска нанесли комбинированные удары по Чернигову и области - начальник ОВА Чаус
Фото: t.me/chernigivskaODA

российские оккупанты 4 и 5 декабря неоднократно атаковали Чернигов и населенные пункты Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Подробности

В Чернигове ночью прогремела серия взрывов. Предварительно, комбинированный удар из разных видов оружия. Были попадания на разных локациях - гаражный кооператив, одно из учреждений образовательной сферы, частные дома. Есть разрушения. На местах попаданий работали пожарные

- говорится в сообщении.

Также утром 4 января в поселке Черниговского района было попадание ударного БПЛА по территории предприятия, производящего пищевые продукты. В результате атаки был поврежден ангар. Еще в одном из сел из-за дроновой атаки были повреждены админздание и хозяйственные помещения.

Также FPV-дроны ударили по сельхозпредприятию в Семеновке. Повреждено админздание и грузовик. Из-за попадания по другому производству - повреждена кровля склада.

В Нежинском районе 15 ударных дронов ударили по предприятию критической инфраструктуры. Один взрыв - на территории фермерского хозяйства. Повреждена техника

- заявил Чаус.

Он также добавил, что только за минувшие сутки было 65 обстрелов - 95 взрывов.

Напомним

В результате ночной российской атаки 5 декабря на энергетическую инфраструктуру Украины обесточен город Славутич Киевской области. Также без света оказались потребители в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

Евгений Устименко

