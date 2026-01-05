$42.290.12
4 січня, 15:52 • 24892 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 51318 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 66552 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 51292 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 59371 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 60569 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 64377 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57341 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 52059 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 68434 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
російські війська завдали комбінованих ударів по Чернігову та області - начальник ОВА Чаус

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Російські окупанти 4 та 5 грудня атакували Чернігів і населені пункти Чернігівської області, застосувавши різні види зброї. Внаслідок ударів пошкоджено гаражі, освітні заклади, приватні будинки, підприємства та об'єкти критичної інфраструктури.

російські війська завдали комбінованих ударів по Чернігову та області - начальник ОВА Чаус
Фото: t.me/chernigivskaODA

російські окупанти 4 і 5 грудня неодноразово атакували Чернігів і населені пункти Чернігівської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.

Деталі

У Чернігові вночі прогриміла серія вибухів. Попередньо, комбінований удар із різних видів зброї. Були влучання на різних локаціях - гаражний кооператив, одна з установ освітньої сфери, приватні будинки. Є руйнування. На місцях влучань працювали вогнеборці

- йдеться в повідомленні.

Також вранці 4 січня в селищі Чернігівського району було влучання ударного БПЛА по території підприємства, що виробляє харчові продукти. В результаті атаки було пошкоджено ангар. Ще в одному з сіл через дронову атаку були пошкоджені адмінбудівля й господарчі приміщення.

Також FPV-дрони вдарили по сільгосппідприємству в Семенівці. Пошкоджена адмінбудівля й вантажівка. Через влучання по іншому виробництву - пошкоджена покрівля складу.

У Ніжинському районі 15 ударних дронів вдарили по підприємству критичної інфраструктури. Один вибух - на території фермерського господарства. Пошкоджена техніка

- заявив Чаус.

Він також додав, що тільки за минулу добу було 65 обстрілів - 95 вибухів.

Нагадаємо

Внаслідок нічної російської атаки 5 грудня на енергетичну інфраструктуру України знеструмлено місто Славутич Київської області. Також без світла опинились споживачі в Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.

Євген Устименко

