російські війська завдали комбінованих ударів по Чернігову та області - начальник ОВА Чаус
Київ • УНН
Російські окупанти 4 та 5 грудня атакували Чернігів і населені пункти Чернігівської області, застосувавши різні види зброї. Внаслідок ударів пошкоджено гаражі, освітні заклади, приватні будинки, підприємства та об'єкти критичної інфраструктури.
російські окупанти 4 і 5 грудня неодноразово атакували Чернігів і населені пункти Чернігівської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.
Деталі
У Чернігові вночі прогриміла серія вибухів. Попередньо, комбінований удар із різних видів зброї. Були влучання на різних локаціях - гаражний кооператив, одна з установ освітньої сфери, приватні будинки. Є руйнування. На місцях влучань працювали вогнеборці
Також вранці 4 січня в селищі Чернігівського району було влучання ударного БПЛА по території підприємства, що виробляє харчові продукти. В результаті атаки було пошкоджено ангар. Ще в одному з сіл через дронову атаку були пошкоджені адмінбудівля й господарчі приміщення.
Також FPV-дрони вдарили по сільгосппідприємству в Семенівці. Пошкоджена адмінбудівля й вантажівка. Через влучання по іншому виробництву - пошкоджена покрівля складу.
У Ніжинському районі 15 ударних дронів вдарили по підприємству критичної інфраструктури. Один вибух - на території фермерського господарства. Пошкоджена техніка
Він також додав, що тільки за минулу добу було 65 обстрілів - 95 вибухів.
Нагадаємо
Внаслідок нічної російської атаки 5 грудня на енергетичну інфраструктуру України знеструмлено місто Славутич Київської області. Також без світла опинились споживачі в Чернігівській, Харківській та Донецькій областях.