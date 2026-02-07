российские оккупанты обстреляли Херсон 7 февраля: есть раненые
Киев • УНН
7 февраля российские оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона, ранив 71-летнюю женщину и 93-летнего мужчину. Также стало известно о гибели 40-летнего мужчины в Антоновке в результате обстрела 1 февраля.
В субботу, 7 февраля, ориентировочно в 14:10 российские оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона. Были ранены мужчина и женщина, сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Детали
Под вражеские удары попали 71-летняя женщина и 93-летний мужчина. У обоих диагностированы взрывные травмы, у херсонки также - осколочные ранения головы и рук. Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи
В то же время начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о гибели жителя Антоновки из-за российского обстрела, произошедшего первого февраля. 40-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.
Напомним
В ночь на 7 февраля россияне совершили комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в Харькове, взрывы прогремели в Виннице и Бурштыне.
Также в результате атаки РФ в ночь на 7 февраля на Ровенщину погиб мужчина, еще двое пострадавших в больнице.
Кроме того, в результате российской атаки в Днепре повреждено коммунальное предприятие, здания и автотранспорт.