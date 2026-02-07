$43.140.00
10:29 • 3768 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101
Эксклюзив
10:00 • 6666 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 13618 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 27516 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 41779 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 36262 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 29939 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 39525 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
6 февраля, 12:09 • 15715 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 38599 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
публикации
Эксклюзивы
российские оккупанты обстреляли Херсон 7 февраля: есть раненые

Киев • УНН

 • 14 просмотра

7 февраля российские оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона, ранив 71-летнюю женщину и 93-летнего мужчину. Также стало известно о гибели 40-летнего мужчины в Антоновке в результате обстрела 1 февраля.

российские оккупанты обстреляли Херсон 7 февраля: есть раненые

В субботу, 7 февраля, ориентировочно в 14:10 российские оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона. Были ранены мужчина и женщина, сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Детали

Под вражеские удары попали 71-летняя женщина и 93-летний мужчина. У обоих диагностированы взрывные травмы, у херсонки также - осколочные ранения головы и рук. Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи

- говорится в сообщении областной военной администрации.

В то же время начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о гибели жителя Антоновки из-за российского обстрела, произошедшего первого февраля. 40-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Напомним

В ночь на 7 февраля россияне совершили комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание вражеского БПЛА в Харькове, взрывы прогремели в Виннице и Бурштыне.

Также в результате атаки РФ в ночь на 7 февраля на Ровенщину погиб мужчина, еще двое пострадавших в больнице.

Кроме того, в результате российской атаки в Днепре повреждено коммунальное предприятие, здания и автотранспорт.

Евгений Устименко

