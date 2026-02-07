$43.140.00
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101
Ексклюзив
10:00
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55
Санкції сильно б'ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00
Комп'ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
6 лютого, 12:09
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
російські окупанти обстріляли Херсон 7 лютого: є поранені

Київ • УНН

 • 10 перегляди

7 лютого російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона, поранивши 71-річну жінку та 93-річного чоловіка. Також стало відомо про загибель 40-річного чоловіка в Антонівці внаслідок обстрілу 1 лютого.

російські окупанти обстріляли Херсон 7 лютого: є поранені

У суботу, 7 лютого, орієнтовно о 14:10 російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Були поранені чоловік і жінка, повідомляє УНН з посиланням на Херсонську ОВА.

Деталі

Під ворожі удари потрапили 71-річна жінка та 93-річний чоловік. В обох діагностували вибухові травми, у херсонки також - уламкові поранення голови та рук. Постраждалих доставили до лікарні для надання меддопомоги

- йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

Водночас начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про загибель жителя Антонівки через російський обстріл, що стався першого лютого. 40-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям.

Нагадаємо

В ніч на 7 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БПЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.

Також внаслідок атаки рф у ніч на 7 лютого на Рівненщину загинув чоловік, ще двоє постраждалих у лікарні.

Крім того, внаслідок російської атаки у Дніпрі пошкоджено комунальне підприємство, будівлі та автотранспорт.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Прокудін Олександр Сергійович
Рівненська область
Дніпро (місто)
Україна
Вінниця
Херсон
Харків