російські окупанти обстріляли Херсон 7 лютого: є поранені
Київ • УНН
7 лютого російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона, поранивши 71-річну жінку та 93-річного чоловіка. Також стало відомо про загибель 40-річного чоловіка в Антонівці внаслідок обстрілу 1 лютого.
У суботу, 7 лютого, орієнтовно о 14:10 російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Були поранені чоловік і жінка, повідомляє УНН з посиланням на Херсонську ОВА.
Деталі
Під ворожі удари потрапили 71-річна жінка та 93-річний чоловік. В обох діагностували вибухові травми, у херсонки також - уламкові поранення голови та рук. Постраждалих доставили до лікарні для надання меддопомоги
Водночас начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про загибель жителя Антонівки через російський обстріл, що стався першого лютого. 40-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям.
Нагадаємо
В ніч на 7 лютого росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну. Зафіксовано влучання ворожого БПЛА у Харкові, вибухи пролунали у Вінниці та Бурштині.
Також внаслідок атаки рф у ніч на 7 лютого на Рівненщину загинув чоловік, ще двоє постраждалих у лікарні.
Крім того, внаслідок російської атаки у Дніпрі пошкоджено комунальне підприємство, будівлі та автотранспорт.