Унаслідок атаки рф на Рівненщину загинув чоловік, ще двоє постраждалих у лікарні - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф у ніч на 7 лютого на Рівненщині загинув чоловік, ще двоє постраждалих госпіталізовані. Пошкоджено будинок, потребують заміни покрівля, двері та вікна.
Унаслідок атаки рф у ніч на 7 лютого на Рівненщину загинув чоловік, ще двоє постраждалих у лікарні. Пошкоджено будинок. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Коваль, передає УНН.
Деталі
На жаль, за наслідками ранкової атаки на Рівненщину, загинув чоловік. Мої співчуття рідним та близьким. Нагадаю, ще двоє постраждалих у лікарні
Також він повідомив, що у будинку, що сьогодні зранку став ціллю ворожої атаки, потребують заміни 1200 кв. м покрівлі, 4 дверей та 32 вікна.
6 його мешканців тимчасово відселені. Ще три десятка вікон потребують заміни у сусідньому будинку
За його словами, наразі комунальні служби тергромади проводять відновлювальні роботи. Здійснені усі необхідні заміри, і вже незабаром почнуть вставляти нові вікна та двері.
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки у Дніпрі пошкоджено комунальне підприємство, будівлі та автотранспорт. На Синельниківщині постраждала 68-річна жінка, пошкоджено приватні оселі та інфраструктуру.