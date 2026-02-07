$43.140.00
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Унаслідок атаки рф на Рівненщину загинув чоловік, ще двоє постраждалих у лікарні - ОВА

Київ • УНН

Внаслідок атаки рф у ніч на 7 лютого на Рівненщині загинув чоловік, ще двоє постраждалих госпіталізовані. Пошкоджено будинок, потребують заміни покрівля, двері та вікна.

Унаслідок атаки рф на Рівненщину загинув чоловік, ще двоє постраждалих у лікарні - ОВА
Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

Унаслідок атаки рф у ніч на 7 лютого на Рівненщину загинув чоловік, ще двоє постраждалих у лікарні. Пошкоджено будинок. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Коваль, передає УНН.

Деталі

На жаль, за наслідками ранкової атаки на Рівненщину, загинув чоловік. Мої співчуття рідним та близьким. Нагадаю, ще двоє постраждалих у лікарні

- написав Коваль.

Також він повідомив, що у будинку, що сьогодні зранку став ціллю ворожої атаки, потребують заміни 1200 кв. м покрівлі, 4 дверей та 32 вікна.

6 його мешканців тимчасово відселені. Ще три десятка вікон потребують заміни у сусідньому будинку

 - додав Коваль.

За його словами, наразі комунальні служби тергромади проводять відновлювальні роботи. Здійснені усі необхідні заміри, і вже незабаром почнуть вставляти нові вікна та двері.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки у Дніпрі пошкоджено комунальне підприємство, будівлі та автотранспорт. На Синельниківщині постраждала 68-річна жінка, пошкоджено приватні оселі та інфраструктуру.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Нерухомість
Воєнний стан
Війна в Україні
Рівненська область
Дніпро (місто)