В результате атаки рф на Ровенскую область погиб мужчина, еще двое пострадавших в больнице - ОВА
Киев • УНН
В результате атаки рф в ночь на 7 февраля в Ровенской области погиб мужчина, еще двое пострадавших госпитализированы. Поврежден дом, требуют замены кровля, двери и окна.
Детали
К сожалению, по результатам утренней атаки на Ровенскую область, погиб мужчина. Мои соболезнования родным и близким. Напомню, еще двое пострадавших в больнице
Также он сообщил, что в доме, который сегодня утром стал целью вражеской атаки, требуют замены 1200 кв. м кровли, 4 дверей и 32 окна.
6 его жителей временно отселены. Еще три десятка окон требуют замены в соседнем доме
По его словам, сейчас коммунальные службы территориальной общины проводят восстановительные работы. Произведены все необходимые замеры, и уже вскоре начнут вставлять новые окна и двери.
Напомним
В результате ночной атаки в Днепре повреждено коммунальное предприятие, здания и автотранспорт. На Синельниковщине пострадала 68-летняя женщина, повреждены частные дома и инфраструктура.