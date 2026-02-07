В результате атаки рф на Ровенскую область погиб мужчина, еще двое пострадавших в больнице - ОВА

$43.140.00
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
10:00 • 6130 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 13396 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 27309 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 41567 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 36122 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 29881 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 39406 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 15699 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 38516 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Украина под комбинированной атакой врага: взрывы в Харькове, Виннице и Бурштыне7 февраля, 04:07 • 13540 просмотра
ISW: кремль настаивает на полной дипломатической и военной капитуляции Украины7 февраля, 04:30 • 22594 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 15530 просмотра
Движение поездов на Ивано-Франковщине задерживается из-за российских атак07:07 • 5826 просмотра
Из-за ночной атаки рф атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации - Укрэнерго08:31 • 9898 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 15583 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 39406 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 36391 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 38516 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 49306 просмотра
В результате атаки рф на Ровенскую область погиб мужчина, еще двое пострадавших в больнице - ОВА

Киев • УНН

 • 420 просмотра

В результате атаки рф в ночь на 7 февраля в Ровенской области погиб мужчина, еще двое пострадавших госпитализированы. Поврежден дом, требуют замены кровля, двери и окна.

В результате атаки рф на Ровенскую область погиб мужчина, еще двое пострадавших в больнице - ОВА
Фото: t.me/oleksandrkoval_rv

В результате атаки рф в ночь на 7 февраля на Ровенскую область погиб мужчина, еще двое пострадавших в больнице. Поврежден дом. Об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль, передает УНН.

Детали

К сожалению, по результатам утренней атаки на Ровенскую область, погиб мужчина. Мои соболезнования родным и близким. Напомню, еще двое пострадавших в больнице

- написал Коваль.

Также он сообщил, что в доме, который сегодня утром стал целью вражеской атаки, требуют замены 1200 кв. м кровли, 4 дверей и 32 окна.

6 его жителей временно отселены. Еще три десятка окон требуют замены в соседнем доме

 - добавил Коваль.

По его словам, сейчас коммунальные службы территориальной общины проводят восстановительные работы. Произведены все необходимые замеры, и уже вскоре начнут вставлять новые окна и двери.

Напомним

В результате ночной атаки в Днепре повреждено коммунальное предприятие, здания и автотранспорт. На Синельниковщине пострадала 68-летняя женщина, повреждены частные дома и инфраструктура.

Павел Башинский

