РФ устроила информационную операцию и запустила 40 "Ланцетов" на Киев - "Флеш" рассказал детали появления обломков в центре столицы

Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, комментируя историю с российскими "Ланцетами", после появления информации о таком с места падения обломков под Монументом Независимости в центре столицы, сообщил, что Россия устроила информационный проект и запустила 40 "Ланцетов" на Киев, пишет УНН.

Детали

"Как и обещал, после изучения истории с "Ланцетом" могу рассказать вам немного больше. В последнее время наша ПВО работает очень эффективно, а российским чиновникам очень нужно давать Путину и жителям РФ хоть какие-то знаковые новости, и так рождается информационный проект "Ланцетом по Киеву"", - написал Сергей "Флэш" в соцсетях.

По его словам, "для этого они готовят целую операцию с "шахедами" и "Ланцетами". Задача - любой ценой продемонстрировать жителям РФ и верхушке РФ обломки "Ланцета" в Киеве".

"Почему именно электрический "Ланцет", ведь для такого шоу есть гораздо лучшие изделия. Думаю, хайп вокруг "Ланцета" в РФ стих, и производителям нужна была какая-то хорошая история для новых закупок", - продолжал он.

"С этой целью они запускают на Киев..... 40 "Ланцетов". Представьте себе, наш враг тратит 40 дорогих изделий, которые предназначены для других задач, только для показухи. К "Ланцетам" добавляют "Шахеды" с фрагментами "Ланцетов", и утром вся эта стая вылетает на Киев", - рассказал Сергей "Флэш".

По его словам, "поскольку "Ланцет" - это средство ближнего фронтового поражения на 30-80 километров, они выжидают благоприятного ветра в сторону столицы, находят ближайшую к Киеву точку и оттуда стартуют". "Шансов у базового "Ланцета" долететь 200 км до Киева - ноль. Поэтому на "Ланцетах" снимают боевую часть, ставят дополнительный аккумулятор вместо боевой части. Аккумуляторы заменяют на дорогие батареи новой технологии", - указал советник министра.

Он отметил, что "на такие расстояния управлять "Ланцетами" по радиоканалу на высоте 1,5 километра можно, но вот атаковать до земли - нет". "Но это и не нужно, задача другая", - указал "Флэш".

"Вся эта процессия в полете растянулась по высотам фактически от Чернигова до Киева. Наши ведомства хорошо поработали, и до Киева из стаи каким-то чудом добрались несколько единиц, которые, конечно, никакого вреда не нанесли, но обломок на Майдан все-таки занесли", - написал Сергей "Флэш".

Он отметил, что "мы благодарны РФ за эту операцию, потому что: 1. Эти 40 "Ланцетов" могли натворить беды, атакуя нашу технику и людей на фронтах или подстанции. Ланцет на фронте - это точное оружие. 2. Мы еще раз отработали тактику обнаружения и противодействия малым воздушным целям. 3. Имеем возможность исследовать электронику сбитых "Ланцетов"".

