РФ устроила информационную операцию и запустила 40 "Ланцетов" на Киев - "Флеш" рассказал детали появления обломков в центре столицы

Эксклюзив
12:18 • 1862 просмотра
Эксклюзив
11:42 • 8714 просмотра
Эксклюзив
11:29 • 8532 просмотра
Эксклюзив
10:34 • 9256 просмотра
07:54 • 15192 просмотра
16 марта, 17:55 • 31992 просмотра
16 марта, 17:43 • 50361 просмотра
Эксклюзив
16 марта, 16:39 • 36088 просмотра
Эксклюзив
16 марта, 15:36 • 36128 просмотра
16 марта, 14:52 • 32127 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
55%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Руслан Кравченко
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Село
Реклама
УНН Lite
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году11:32 • 6232 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии06:57 • 16018 просмотра
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 40629 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 50523 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 54443 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Financial Times
Социальная сеть

РФ устроила информационную операцию и запустила 40 "Ланцетов" на Киев - "Флеш" рассказал детали появления обломков в центре столицы

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Оккупанты модернизировали дроны дополнительными батареями вместо взрывчатки для полета на 200 км. ПВО сбила большинство целей, предотвратив удары по фронту.

РФ устроила информационную операцию и запустила 40 "Ланцетов" на Киев - "Флеш" рассказал детали появления обломков в центре столицы

Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, комментируя историю с российскими "Ланцетами", после появления информации о таком с места падения обломков под Монументом Независимости в центре столицы, сообщил, что Россия устроила информационный проект и запустила 40 "Ланцетов" на Киев, пишет УНН.

Детали

"Как и обещал, после изучения истории с "Ланцетом" могу рассказать вам немного больше. В последнее время наша ПВО работает очень эффективно, а российским чиновникам очень нужно давать Путину и жителям РФ хоть какие-то знаковые новости, и так рождается информационный проект "Ланцетом по Киеву"", - написал Сергей "Флэш" в соцсетях.

По его словам, "для этого они готовят целую операцию с "шахедами" и "Ланцетами". Задача - любой ценой продемонстрировать жителям РФ и верхушке РФ обломки "Ланцета" в Киеве".

"Почему именно электрический "Ланцет", ведь для такого шоу есть гораздо лучшие изделия. Думаю, хайп вокруг "Ланцета" в РФ стих, и производителям нужна была какая-то хорошая история для новых закупок", - продолжал он.

"С этой целью они запускают на Киев..... 40 "Ланцетов". Представьте себе, наш враг тратит 40 дорогих изделий, которые предназначены для других задач, только для показухи. К "Ланцетам" добавляют "Шахеды" с фрагментами "Ланцетов", и утром вся эта стая вылетает на Киев", - рассказал Сергей "Флэш".

По его словам, "поскольку "Ланцет" - это средство ближнего фронтового поражения на 30-80 километров, они выжидают благоприятного ветра в сторону столицы, находят ближайшую к Киеву точку и оттуда стартуют". "Шансов у базового "Ланцета" долететь 200 км до Киева - ноль. Поэтому на "Ланцетах" снимают боевую часть, ставят дополнительный аккумулятор вместо боевой части. Аккумуляторы заменяют на дорогие батареи новой технологии", - указал советник министра.

Он отметил, что "на такие расстояния управлять "Ланцетами" по радиоканалу на высоте 1,5 километра можно, но вот атаковать до земли - нет". "Но это и не нужно, задача другая", - указал "Флэш".

"Вся эта процессия в полете растянулась по высотам фактически от Чернигова до Киева. Наши ведомства хорошо поработали, и до Киева из стаи каким-то чудом добрались несколько единиц, которые, конечно, никакого вреда не нанесли, но обломок на Майдан все-таки занесли", - написал Сергей "Флэш".

Он отметил, что "мы благодарны РФ за эту операцию, потому что: 1. Эти 40 "Ланцетов" могли натворить беды, атакуя нашу технику и людей на фронтах или подстанции. Ланцет на фронте - это точное оружие. 2. Мы еще раз отработали тактику обнаружения и противодействия малым воздушным целям. 3. Имеем возможность исследовать электронику сбитых "Ланцетов"".

"Ланцеты" не могут долететь до Киева - "Флэш" отреагировал на информацию о возможном дроне с ИИ после падения обломков под Монументом Независимости16.03.26, 13:26 • 3354 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеТехнологии
российская пропаганда
Техника
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Майдан Незалежности
Владимир Путин
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Шахед-136
Чернигов
Киев