"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Чи готується росія до нападу на країни Балтії - експерти оцінили ризики
Ринок пального в Україні стабільний, ажіотаж спадає - Свириденко зустрілась із представниками найбільших мереж АЗС
рф влаштувала інформаційну операцію і запустила 40 "Ланцетів" на Київ - "Флеш" розповів деталі появи уламків у центрі столиці

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Окупанти модернізували дрони додатковими батареями замість вибухівки для польоту на 200 км. ППО збила більшість цілей, запобігши ударам по фронту.

рф влаштувала інформаційну операцію і запустила 40 "Ланцетів" на Київ - "Флеш" розповів деталі появи уламків у центрі столиці

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, коментуючи історію з російськими "Ланцетами", після появи інформації про такий з місця падіння уламків під Монументом Незалежності у центрі столиці, повідомив, що росія влаштувала інформаційний проєкт і запустила 40 "Ланцетів" на Київ, пише УНН.

Деталі

"Як і обіцяв, після вивчення історії з "Ланцетом" можу розповісти вам трохи більше. Останнім часом наша ППО працює дуже ефективно, а російським чиновникам дуже потрібно давати путіну і жителям рф хоч якісь знакові новини, і так народжується інформаційний проєкт "Ланцетом по Києву"", - написав Сергій "Флеш" у соцмережах.

З його слів, "для цього вони готують цілу операцію з "шахедами" і "Ланцетами". Завдання - будь-якою ціною продемонструвати жителям рф і верхівці рф уламки "Ланцета" у Києві".

"Чому саме електричний "Ланцет", адже для такого шоу є набагато кращі вироби. Думаю, хайп навколо "Ланцета" в рф стих, і виробникам була потрібна якась гарна історія для нових закупівель", - вів далі він.

"З цією метою вони запускають на Київ..... 40 "Ланцетів". Уявіть собі, наш ворог витрачає 40 дорогих виробів, які призначені для інших завдань, лише для показухи. До "Ланцетів" додають "Шахеди" з фрагментами "Ланцетів", і вранці вся ця зграя вилітає на Київ", - розповів Сергій "Флеш".

За його словами, "оскільки "Ланцет" - це засіб ближнього фронтового ураження на 30-80 кілометрів, вони вичікують сприятливого вітру в бік столиці, знаходять найближчу до Києва точку і звідти стартують". "Шансів у базового "Ланцета" долетіти 200 км до Києва - нуль. Тому на "Ланцетах" знімають бойову частину, ставлять додатковий акумулятор замість бойової частини. Акумулятори замінюють на дорогі батареї нової технології", - вказав радник міністра. 

Він зазначив, що "на такі відстані керувати "Ланцетами" по радіоканалу на висоті 1,5 кілометра можна, але ось атакувати до землі - ні". "Але це й не потрібно, завдання інше", - вказав "Флеш".

"Уся ця процесія в польоті розтягнулася по висотах фактично від Чернігова до Києва. Наші відомства добре попрацювали, і до Києва зі зграї якимось дивом дісталися кілька одиниць, які, звісно, ніякої шкоди не завдали, але уламок на Майдан все-таки занесли", - написав Сергій "Флеш".

Він зауважив, що "ми вдячні рф за цю операцію, тому що: 1. Ці 40 "Ланцетів" могли накоїти лиха, атакуючи нашу техніку та людей на фронтах або підстанції. Ланцет на фронті - це точна зброя. 2. Ми ще раз відпрацювали тактику виявлення та протидії малим повітряним цілям. 3. Маємо можливість дослідити електроніку збитих "Ланцетів"".

Юлія Шрамко

