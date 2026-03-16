"Ланцети" не можуть долетіти до Києва - "Флеш" відреагував на інформацію про можливий дрон з ШІ після падіння уламків під Монументом Незалежності

Жодні "Ланцети" не можуть долетіти до Києва, заявив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, коментуючи інформацію про такий з місця падіння уламків під Монументом Незалежності у центрі столиці, і додав, що уламки з "Шахедів" могли скинути навмисно, пише УНН.

Жодні "Ланцети" не можуть долетіти до Києва. Це ударні БПЛА з невеликим боєзапасом для ураження прифронтових цілей. Ці БПЛА фізично не мають такого ресурсу акумуляторів і можливостей радіоуправління. Я вважаю, що вірогідно уламки були навмисно скинуті з "Шахедів" як частина інформаційної спеціальної операції ворога - зазначив "Флеш" у соцмережах.

Він висловив жаль з приводу того, "що одне видання вирішило підіграти ворогу й хайпанути на цій темі".

"Ми продовжуємо збирати інформацію для аналізу подій. Вивчаємо радіосигнали, дані РЛС, фотографії з дронів-перехоплювачів", - вказав він.

