"Ланцеты" не могут долететь до Киева - "Флэш" отреагировал на информацию о возможном дроне с ИИ после падения обломков под Монументом Независимости

Никакие "Ланцеты" не могут долететь до Киева, заявил советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, комментируя информацию о таком с места падения обломков под Монументом Независимости в центре столицы, и добавил, что обломки с "Шахедов" могли сбросить намеренно, пишет УНН.

Никакие "Ланцеты" не могут долететь до Киева. Это ударные БПЛА с небольшим боезапасом для поражения прифронтовых целей. Эти БПЛА физически не имеют такого ресурса аккумуляторов и возможностей радиоуправления. Я считаю, что, вероятно, обломки были намеренно сброшены с "Шахедов" как часть информационной специальной операции врага - отметил "Флэш" в соцсетях.

Он выразил сожаление по поводу того, "что одно издание решило подыграть врагу и хайпануть на этой теме".

"Мы продолжаем собирать информацию для анализа событий. Изучаем радиосигналы, данные РЛС, фотографии с дронов-перехватчиков", - указал он.

