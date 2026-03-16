"Ланцеты" не могут долететь до Киева - "Флэш" отреагировал на информацию о возможном дроне с ИИ после падения обломков под Монументом Независимости
Киев • УНН
Сергей "Флэш" опроверг возможность атаки Ланцетами на столицу из-за технических ограничений БПЛА. Обломки под Монументом Независимости могли сбросить с Шахедов.
Никакие "Ланцеты" не могут долететь до Киева, заявил советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, комментируя информацию о таком с места падения обломков под Монументом Независимости в центре столицы, и добавил, что обломки с "Шахедов" могли сбросить намеренно, пишет УНН.
Никакие "Ланцеты" не могут долететь до Киева. Это ударные БПЛА с небольшим боезапасом для поражения прифронтовых целей. Эти БПЛА физически не имеют такого ресурса аккумуляторов и возможностей радиоуправления. Я считаю, что, вероятно, обломки были намеренно сброшены с "Шахедов" как часть информационной специальной операции врага
Он выразил сожаление по поводу того, "что одно издание решило подыграть врагу и хайпануть на этой теме".
"Мы продолжаем собирать информацию для анализа событий. Изучаем радиосигналы, данные РЛС, фотографии с дронов-перехватчиков", - указал он.
Падение обломков под Монументом Независимости в Киеве - в ЦПД прокомментировали информацию о дроне с ИИ16.03.26, 12:32 • 3784 просмотра