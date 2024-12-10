Разочарование в Байдене и надежда на Трампа: кому украинцы доверяют больше

ukenru
Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
15:30 • 60065 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
14:12 • 69071 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Эксклюзив
В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы
 • 102262 просмотра

В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы

Эксклюзив
Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных
 • 115736 просмотра

Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных

Демченко о "прорыве" рф на Сумщину: не фиксировали попытки захода оккупантов, противнику там сложно наступать
 • 118096 просмотра

Демченко о "прорыве" рф на Сумщину: не фиксировали попытки захода оккупантов, противнику там сложно наступать

Эксклюзив
Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств
 • 131427 просмотра

Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств

Эксклюзив
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
 • 181015 просмотра

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Эксклюзив
Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря
 • 133216 просмотра

Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря

Эксклюзив
Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее
 • 129305 просмотра

Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
 • 112965 просмотра

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Первые результаты проекта «HOME - Компенсация за уничтоженное жилье»: более 1800 семей уже получили новое жилье

Первые результаты проекта «HOME - Компенсация за уничтоженное жилье»: более 1800 семей уже получили новое жилье

 • 19067 просмотра
Telegram в Украине: между популярностью и угрозой национальной безопасности

Telegram в Украине: между популярностью и угрозой национальной безопасности

 • 38081 просмотра
Есть риски блокирования границы со стороны польских фермеров - Минагро

Есть риски блокирования границы со стороны польских фермеров - Минагро

 • 29219 просмотра
россия не может производить 25 ракет "орэшник" ежемесячно - ЦПИ при СНБО опровергло фейк

россия не может производить 25 ракет "орэшник" ежемесячно - ЦПИ при СНБО опровергло фейк

 • 20698 просмотра
Китай вводит беспрецедентные ограничения на экспорт компонентов для БПЛА: что это значит для Украины

Китай вводит беспрецедентные ограничения на экспорт компонентов для БПЛА: что это значит для Украины

 • 62909 просмотра
публикации
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

15:30 • 60032 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

 • 148946 просмотра
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 181013 просмотра
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

 • 159072 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

 • 160231 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

16:19 • 11053 просмотра
Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

15:00 • 14176 просмотра
Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

Где и когда украинцы смогут увидеть самый яркий звездопад года

 • 140363 просмотра
Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус 2025"

 • 112777 просмотра
Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

 • 115339 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Разочарование в Байдене и надежда на Трампа: кому украинцы доверяют больше

Разочарование в Байдене и надежда на Трампа: кому украинцы доверяют больше

Киев  •  УНН

 • 1709 просмотра

Read in English

Опрос показал значительный рост доверия украинцев к Дональду Трампу - с 10,1% до 44,6%. Наибольшим доверием среди иностранных лидеров пользуются Урсула фон дер Ляйен и Анджей Дуда - по 65%.

Достаточно высокий уровень доверия среди украинцев к новому президенту США Дональду Трампу. Более 40% респондентов выразили ему доверие, в прошлом году - это было лишь 10,1%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на опрос "Внешняя политика и безопасность. Настроения украинского общества" проведенный „Инфо Сапиенс" по заказу Центра „Новая Европа".

"Лидерами общественного доверия среди украинцев стали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Польши Анджей Дуда – у них фактически одинаковые показатели (65%). На третьем месте премьер-министр Канады Джастин Трюдо (почти 60%). Не сильно отстает от него французский президент Эммануэль Макрон (58,4%). Пятая позиция-за президентом Республики Молдова Майей Санду (57,3%)", - говорится в результатах опроса.

Привлекает внимание достаточно высокий уровень доверия среди украинцев к новому президенту США Дональду Трампу - особенно на фоне падения соответствующего показателя Джозефа Байдена и учитывая аналогичные рейтинги доверия в странах Европы.

"Например, во Франции Трампу доверяло 16%, в Британии 30%, самой привлекательной выглядит только Венгрия с доверием в 37%, что все равно меньше уровня доверия среди украинцев – 44,6%. Предположительно, за таким высоким уровнем поддержки стоит ожидание от новой администрации США более четкой и решительной политики в отношении Украины. Нельзя исключать, что часть опрошенных связывают определенные надежды с восстановлением мира в Украине, на чем Трамп делал акцент в ходе избирательной кампании", - говорится в сообщении.

Трамп: Украина должна быть готова к возможному сокращению американской помощи8 дек. 2024, 14:51 • 38520 просмотров

Отмечается, что очевидно, что на высоком доверии Трампа могло сказаться и разочарование в действующем президенте США, в отношении которого зафиксировано значительное падение показателя.

"В прошлом году, кстати, мы интересовались у украинцев: "Кому вы больше симпатизируете - Дональду Трампу или Джозефу Байдену?". Безоговорочным лидером симпатий тогда оказался действующий президент с показателем 78,1%. Лидеру Республиканской партии отдали предпочтение лишь 10,1% респондентов", - говорится в сообщении.

Байден и Шольц теряют доверие. Произошло заметное падение уровня общественного доверия к зарубежным лидерам в целом. Если в прошлом году рекордсменом по доверию был президент США Джозеф Байден с показателем в почти 82%, то сейчас лидеры "соревновались" за уровень доверия в 65%.

"Единственным западным лидером с положительной динамикой, то есть ростом уровня доверия, а не падением, оказался французский президент Эммануэль Макрон: в прошлом году доверяли ему 54,5%, а в этом году – 58,4%. Хотя рост произошел лишь на 4 процентных пункта, однако на фоне других лидеров это не так и плохо. Похоже, что украинцы не оставили без внимания усилия Макрона изменить стратегию Запада по поддержке Украины - например, четкая позиция относительно приглашения Украины в НАТО, инициатива французского лидера по отправке военных компонентов в Украину и т.д.", - отмечается в опросе.

Франция как придет время должна быть в позиции предоставить Украине серьезную поддержку для обеспечения устойчивого мира - посол10 дек. 2024, 11:22 • 17334 просмотра

Справка

Исследование было проведено ООО Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа" в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 года.

Выборка исследования составляет 1000 респондентов.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна населению Украины в возрасте 16 + по полу, возрасту, региону, размеру населенного пункта проживания до полномасштабного вторжения в соответствии с последними имеющимися данными Государственной службы статистики Украины на 01.01.2022.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0.95%.

Опрос не проводился на временно оккупированных территориях АР Крым, г. Севастополя, Донецкой и Луганской областей и других, находящихся под оккупацией.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
andzhei-dudaАнджей Дуда
respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
natoNATO
maiya-sanduМайя Санду
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
polshaПольша