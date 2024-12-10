Разочарование в Байдене и надежда на Трампа: кому украинцы доверяют больше

Достаточно высокий уровень доверия среди украинцев к новому президенту США Дональду Трампу. Более 40% респондентов выразили ему доверие, в прошлом году - это было лишь 10,1%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на опрос "Внешняя политика и безопасность. Настроения украинского общества" проведенный „Инфо Сапиенс" по заказу Центра „Новая Европа".

"Лидерами общественного доверия среди украинцев стали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Польши Анджей Дуда – у них фактически одинаковые показатели (65%). На третьем месте премьер-министр Канады Джастин Трюдо (почти 60%). Не сильно отстает от него французский президент Эммануэль Макрон (58,4%). Пятая позиция-за президентом Республики Молдова Майей Санду (57,3%)", - говорится в результатах опроса.

Привлекает внимание достаточно высокий уровень доверия среди украинцев к новому президенту США Дональду Трампу - особенно на фоне падения соответствующего показателя Джозефа Байдена и учитывая аналогичные рейтинги доверия в странах Европы.

"Например, во Франции Трампу доверяло 16%, в Британии 30%, самой привлекательной выглядит только Венгрия с доверием в 37%, что все равно меньше уровня доверия среди украинцев – 44,6%. Предположительно, за таким высоким уровнем поддержки стоит ожидание от новой администрации США более четкой и решительной политики в отношении Украины. Нельзя исключать, что часть опрошенных связывают определенные надежды с восстановлением мира в Украине, на чем Трамп делал акцент в ходе избирательной кампании", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что очевидно, что на высоком доверии Трампа могло сказаться и разочарование в действующем президенте США, в отношении которого зафиксировано значительное падение показателя.

"В прошлом году, кстати, мы интересовались у украинцев: "Кому вы больше симпатизируете - Дональду Трампу или Джозефу Байдену?". Безоговорочным лидером симпатий тогда оказался действующий президент с показателем 78,1%. Лидеру Республиканской партии отдали предпочтение лишь 10,1% респондентов", - говорится в сообщении.

Байден и Шольц теряют доверие. Произошло заметное падение уровня общественного доверия к зарубежным лидерам в целом. Если в прошлом году рекордсменом по доверию был президент США Джозеф Байден с показателем в почти 82%, то сейчас лидеры "соревновались" за уровень доверия в 65%.

"Единственным западным лидером с положительной динамикой, то есть ростом уровня доверия, а не падением, оказался французский президент Эммануэль Макрон: в прошлом году доверяли ему 54,5%, а в этом году – 58,4%. Хотя рост произошел лишь на 4 процентных пункта, однако на фоне других лидеров это не так и плохо. Похоже, что украинцы не оставили без внимания усилия Макрона изменить стратегию Запада по поддержке Украины - например, четкая позиция относительно приглашения Украины в НАТО, инициатива французского лидера по отправке военных компонентов в Украину и т.д.", - отмечается в опросе.

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Справка

Исследование было проведено ООО Info Sapiens по заказу Центра "Новая Европа" в период с 15 ноября по 27 ноября 2024 года.

Выборка исследования составляет 1000 респондентов.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна населению Украины в возрасте 16 + по полу, возрасту, региону, размеру населенного пункта проживания до полномасштабного вторжения в соответствии с последними имеющимися данными Государственной службы статистики Украины на 01.01.2022.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0.95%.

Опрос не проводился на временно оккупированных территориях АР Крым, г. Севастополя, Донецкой и Луганской областей и других, находящихся под оккупацией.