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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп: Украина должна быть готова к возможному сокращению американской помощи

Трамп: Украина должна быть готова к возможному сокращению американской помощи

Киев  •  УНН

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Дональд Трамп заявил, что Украина "вероятно" не получит текущих объемов военной помощи от США при его президентстве. Он также не дал четких гарантий относительно поддержки НАТО.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине, "вероятно", не стоит ожидать нынешних объемов военной помощи от США при новой администрации. Об этом он сказал в интервью NBC News, передает УНН.

В интервью Трамп сказал, что активно пытается прекратить войну в Украине, "если я смогу", добавив, что Украина "возможно" может рассчитывать на то, что не получит столько военной помощи от США, когда он вернется на свой пост.

Он не взял на себя обязательств по сохранению участия США в НАТО, европейском военном союзе, который является оплотом против России со времен Второй мировой войны. По его словам, "если они будут платить по счетам, безусловно", он сохранит роль Америки в альянсе.

Детали

Дональд Трамп после встречи с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Он заявил, что"около 600 тысяч российских солдат получили ранения или были убиты в войне, которая никогда не должна была начаться и может длиться вечно".

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков прокомментировал заявление Трампа о необходимости переговоров о прекращении войны в Украине. В кремле напомнили об условиях путина и обвинили Киев в запрете контактов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина