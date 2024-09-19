Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством

В Броварской громаде Киевской области власть всегда идет на встречу внутренне перемещенным лицам, которые ищут работу и хотят работать. Конкретный пример такого взаимодействия привел староста села Требухов, которое входит в состав Броварской громады, Андрей Цахло в комментарии УНН.

По словам старосты, в их населенном пункте проживают внутренние переселенцы из Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской областей. Многие семьи переехали из Бахмута. В селе им оказывают максимальную помощь, в частности, и с трудоустройством.

"К нам переехала семья из поселка из-под Изюма. Мужчина-переселенец устроился на наш участок КП "Бровары-Благоустройство" уборщиком территории, его дочь работает у нас в отделе соцзащиты. Что самое главное - эти люди сами пришли к нам и попросили рабочие места. А мы оперативно их трудоустроили. Люди, которые любят свою работу, хотят работать и выкладываются на все 100%, нужны всегда и в любом месте.

Многие переселенцы работают на наших частных предприятиях, в сфере обслуживания и тому подобное.

Мы постоянно стараемся удовлетворять потребности переселенцев. Найти место для проживания, какие-то вещи предоставить, продукты питания - все предоставляли, помогали и пытались поддерживать всех и морально и по потребностям", - рассказал Андрей Цахло.

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Староста Требухова отметил, что в селе также максимально способствуют адаптации детей-переселенцев.

Эти дети посещают у нас детский сад, наш лицей. Я еще являюсь членом комиссии по делам детей то постоянно люди обращаются за предоставлением детям статуса пострадавших от войны. И во время общения приятно слышать, что люди довольны качеством жизни и услугами в Броварской общине, - добавил Андрей Цахло.

Напомним

В Броварской громаде разрабатывают комплексную программу поддержки внутренне перемещенных лиц, основными направлениями которой будут помощь с трудоустройством и жильем.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко рассказал, что сейчас в громаде насчитывается около 21 тысячи внутренних переселенцев.

"Да, 21 тысяча человек находится на учете внутренне перемещенных лиц. У нас действует городок для них, где могут проживать 360 человек.

Понятно, что каждый или ищет возможность снимать жилье, или живет у знакомых, родственников, ищет себе здесь работу. И достаточно много людей уже устроилось, в том числе и в наши коммунальные учреждения, в медицину, в сферу обслуживания и тому подобное. И они уже здесь максимально адаптировались. И приятно, когда ты идешь по улице, встречаешь людей, а они говорят, что два года назад переехали из Бахмута, нашли возможность реализовать себя, и теперь Броварская громада для них почти родная", - отметил Игорь Сапожко.

Мэр Броваров подчеркнул, что значительное внимание власти уделяют именно адаптации детей-переселенцев.

"Дополнительное внимание мы уделяем тому, чтобы дети-переселенцы именно офлайн учились в школах нашей громады, чтобы быстрее адаптироваться. Для нас все дети Украины, они для нас родные", - Игорь Сапожко.

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