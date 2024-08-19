Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах.

Наличие стабильной работы - это не просто одно из ключевых условий адаптации внутренне перемещенных лиц к новым реалиям жизни. Она дает возможность содержать семью, решать жилищные и бытовые проблемы. Однако, по ряду объективных и субъективных причин, ситуация с трудоустройством ВПЛ в Украине не идеальна и требует внимания как центральных, так и местных органов власти, пишет УНН.

После начала полномасштабной российской агрессии количество внутренне перемещенных лиц в Украине официально возросло до 4,6 миллиона человек. По данным Минсоцполитики, по состоянию на апрель этого года, 2,1 миллиона из них - это люди трудоспособного возраста. Из них официально трудоустроены - 800 тысяч.

Как отмечают специалисты, трудности непосредственно с трудоустройством у внутренних переселенцев возникают из-за того, что значительная часть из них до того, как покинуть свои дома из-за войны, работала на крупных промышленных предприятиях востока и юга Украины. Переезжая в менее промышленные регионы Украины этим людям, в основном, трудно найти работу по специальности.

Поэтому неудивительно, что в 2023 году в пятерке городов по количеству зарегистрированных внутренне перемещенных лиц были Киев, Днепр, Харьков, Запорожье, Одесса - крупные промышленные центры Украины. То есть люди все же ищут возможность осесть там, где у них есть возможность найти работу по специальности.

В небольших городах, где традиционно более развиты малое предпринимательство и сфера услуг, эта проблема ощущается острее. В частности, в Броварской громаде сейчас зарегистрировано почти 22 тысячи внутренне перемещенных лиц, из них около 2/3 - это люди, которые переехали именно после полномасштабной российской агрессии. В городе есть промышленные предприятия, но трудности с трудоустройством все равно присутствуют, поэтому на первый план выходит вопрос переквалификации и получения новой профессии.

"Многие переселенцы работали на крупных предприятиях металлургической, угольной, химической промышленности. Здесь таких вакансий нет, поэтому необходима переквалификация. Хотим договариваться с компаниями, которые готовы брать на работу переселенцев, чтобы организовывали для них соответствующие курсы", - рассказала председатель Совета по вопросам ВПЛ при Броварском городском совете Анастасия Третьяк в комментарии УНН.

Для того, чтобы более четко определить основные проблемные моменты с трудоустройством, созданный в январе этого года Совет провел соответствующий опрос среди ВПЛ Броварской громады. И хотя, по словам Анастасии Третьяк, его нельзя назвать максимально репрезентативным, определенные тенденции все же прослеживаются.

В частности, около 36% опрошенных нашли работу в громаде, работают дистанционно или трудоустроены по предыдущему месту жительства.

Больше всего (почти 35%) нуждаются в трудоустройстве внутренние переселенцы в возрасте 36-45 лет, то есть люди, которые уже некоторое время работали по определенной специальности, и теперь им сложно найти работу по специальности.

В то же время, как отмечает председатель Совета по вопросам ВПЛ в Броварах, люди готовы менять сферы своей профессиональной деятельности.

"Наш опрос показал, что люди хотят работать водителями, в сфере медицины, с целью дальнейшего трудоустройства готовы посещать курсы английского языка, бухгалтерского учета, компьютерной грамотности, бьюти индустрии и т.д.", - говорит Анастасия Третьяк.

Безусловно, трудоустройство внутренне перемещенных лиц является общегосударственным вопросом. Но и местные власти тоже по возможности должны включаться в этот процесс.

"Безусловно, местная власть должна заботиться о таких людях. Для ВПЛ главные проблемы - это, безусловно, крыша над головой и найти работу: чтобы было, где жить, и за что жить. И это задача для местной и центральной власти - их решать.

Сейчас во многих случаях все ограничиваются, как правило, помощью от государства две тысячи на взрослого и три тысячи - ребенка, или на человека с инвалидностью. И считают, что это все, и дальше крутитесь, как хотите. Более того, эту мизерную помощь еще и могут отменить, если какой-то инспектор заметит, что человек не живет на задекларированную помощь.

Поэтому роль местной власти очень важна, как и центральной. Это одна из социальных функций государства", - отметил в эксперт по социальной политике Андрей Павловский в комментарии УНН.

В тех же Броварах понимают, что стабильная работа с приличным заработком скорее будет способствовать адаптации внутренних переселенцев на новом месте.

"Мы, как никто, понимаем этих людей, ведь в первые дни войны российские оккупанты стояли в окрестностях нашего города, где шли ожесточенные бои. Жители Броваров так же выезжали и искали убежище в других регионах Украины или за рубежом. Поэтому городской совет всячески способствует адаптации этих людей и их интеграции в нашу Броварскую громаду. Разрабатываем различные проекты, программы, чтобы у людей были работа, жилье, доступ к социальным услугам", - рассказал УНН городской голова Броваров Игорь Сапожко.

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