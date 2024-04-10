Компенсация за трудоустройство переселенцев через Дію: как получить средства по новым условиям

Работодатели, которые во время войны устроили на работу ВПЛ, смогут оформить компенсацию за каждого нового сотрудника по обновленным условиям, передает УНН со ссылкой на Минцифры.

Как сообщили в ведомстве, речь идет о 8 000 грн ежемесячных выплат от государства. Подать заявление о компенсации можно на портале Дія.

"Отныне компенсация предоставляется за 1, 2 и 3 месяца работы. А также на 6 месяцев, если ВПЛ - человек с инвалидностью. Ранее можно было подать заявление о получении компенсации исключительно за 1 и 2 месяца трудоустройства ВПЛ. А размер выплаты был 7 100 грн", - добавили в Минцифры.

В ведомстве также разъяснили, как получить выплату:

- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале Дія в кабинете гражданина;

- Действие найдет вас в перечне получателей выплат Пенсионного фонда;

- Проверьте данные, выберите период для компенсации и предоставьте информацию о внутренне перемещенном лице. При выборе периода получения компенсации за второй месяц подтвердите дальнейшее трудоустройство лица;

- Введите расчетный счет для получения средств;

- Проверьте заявление и подпишите его с помощью КЭП.