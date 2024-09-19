Прийшли і попросили допомогти з роботою - як на Київщині влада сприяє переселенцям з працевлаштуванням

У Броварській громаді Київської області влада завжди йде на зустріч внутрішньо переміщеним особам, які шукають роботу і хочуть працювати. Конкретний приклад такої взаємодії навів староста села Требухів, яке входить до складу Броварської громади, Андрій Цахло в коментарі УНН.

За словами старости, в їхньому населеному пункті проживають внутрішні переселенці з Херсонської, Запорізької, Харківської, Луганської областей. Багато родин переїхали з Бахмута. У селі їм надають максимальну допомогу, зокрема, і з працевлаштуванням.

"До нас переїхала родина із селища з-під Ізюма. Чоловік-переселенець влаштувався на нашу дільницю КП "Бровари-Благоустрій прибиральником території, його донька працює у нас у відділі соцзахисту. Що найголовніше – ці люди самі прийшли до нас і попросили робочі місця. А ми оперативно їх працевлаштували. Люди, які люблять свою роботу, хочуть працювати і викладаються на всі 100%, потрібні завжди та у будь-якому місці.

Багато переселенців працюють на наших приватних підприємствах, у сфері обслуговування тощо.

Ми постійно намагаємося задовольняти потреби переселенців. Знайти місце для проживання, якісь речі надати, продукти харчування – все надавали, допомагали і намагались підтримувати всіх і морально і по потребам", - розповів Андрій Цахло.

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Староста Требухова зазначив, що у селі також максимально сприяють адаптації дітей-переселенців.

Ці діти відвідують у нас дитячий садочок, наш ліцей. Я ще є членом комісії у справах дітей то постійно люди звертаються за наданням дітям статусу постраждалих від війни. І під час спілкування приємно чути, що люди задоволені якістю життя і послугами в Броварській громаді, - додав Андрій Цахло.

Нагадаємо

У Броварській громаді розробляють комплексну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб, основними напрямками якої будуть допомога із працевлаштуванням та житлом.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко розповів, що нині у громаді нараховується близько 21 тисячі внутрішніх переселенців.

"Так, 21 тисяча людей перебуває на обліку внутрішньо переміщених осіб. У нас діє містечко для них, де можуть проживати 360 людей.

Зрозуміло, що кожен або шукає можливість винаймати житло, або живе у знайомих, родичів, шукає собі тут роботу. І досить багато людей вже влаштувалось, в тому числі і в наші комунальні заклади, в медицину, в сферу обслуговування тощо. І вони вже тут максимально адаптувалися. І приємно, коли ти йдеш по вулиці, зустрічаєш людей, а вони кажуть, що два роки тому переїхали з Бахмута, знайшли можливість реалізувати себе, і тепер Броварська громада для них майже рідна", - зазначив Ігор Сапожко.

Мер Броварів підкреслив, що значну увагу влада приділяє саме адаптації дітей-переселенців.

"Додаткову увагу ми приділяємо тому, щоб діти-переселенці саме офлайн навчалися у школах нашої громади, щоб швидше адаптуватися. Для нас всі діти України, вони для нас рідні", - Ігор Сапожко.

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