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Посланник США Стив Виткофф посетил Газу на фоне критики системы помощи жителям анклава

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф посетил сектор Газа, где обсудил гуманитарную ситуацию и иранский вопрос. Визит состоялся после критики системы распределения помощи от Human Rights Watch.

Посланник США Стив Виткофф посетил Газу на фоне критики системы помощи жителям анклава

В пятницу посланник США Стив Уиткофф посетил охваченный войной сектор Газа. Накануне визита посланника президента Дональда Трампа неправительственная организация Human Rights Watch (HRW) раскритиковала систему распределения помощи через Гуманитарный фонд Газы (GHF).

Передает УНН со ссылкой на RFI и Haaretz.

Детали

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встретился в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Должностными лицами обсуждалась гуманитарная ситуация в секторе Газа, иранский вопрос и судьба израильских заложников.

Посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф после посещения пункта распределения помощи в секторе Газа заявил о "разработке плана доставки продовольствия и медицинской помощи народу Газы". 

Справка

Накануне визита посланника президента Дональда Трампа неправительственная организация Human Rights Watch (HRW) раскритиковала систему распределения помощи, созданную Израилем и Соединенными Штатами через Гуманитарный фонд Газы (GHF). Эта система стала, как указывается, "смертельной ловушкой для жителей Газы".

Спецпредставитель Трампа стремится к миру в Украине и на Ближнем Востоке: Виткофф озвучил условия27.07.25, 10:29 • 16923 просмотра

После почти 22 месяцев разрушительной войны, вызванной кровавым нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, сектор Газа, по данным ООН, находится под угрозой широкомасштабного голода. Анклав полностью зависит от гуманитарной помощи.

В четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что после своего визита спецпосланник и посол проинформируют президента США. Ожидается, что будет "утвержден окончательный план распределения продовольствия и помощи в регионе".

Напомним

У президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сложились напряженные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Актер Леонардо Ди Каприо получил окончательное одобрение на строительство 14-этажного роскошного эко-отеля в Герцлии, Израиль.

Немецкая армия запустила воздушный мост в сектор Газа, который заблокирован израильскими военными.

Прекращение огня на Ближнем Востоке может быть хорошим примером для россии и Украины - Виткофф26.06.25, 11:49 • 2640 просмотров

Игорь Тележников

Новости Мира
Стив Уиткофф
Израиль
Белый дом
Иерусалим
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа