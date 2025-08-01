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Посланець США Стів Віткофф відвідав Газу на тлі критики системи допомоги жителям анклаву

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф відвідав сектор Газа, де обговорив гуманітарну ситуацію та іранське питання. Візит відбувся після критики системи розподілу допомоги від Human Rights Watch.

Посланець США Стів Віткофф відвідав Газу на тлі критики системи допомоги жителям анклаву

У п'ятницю посланець США Стів Віткофф відвідав охоплений війною сектор Газа. Напередодні візиту посланця президента Дональда Трампа неурядова організація Human Rights Watch (HRW) розкритикувала систему розподілу допомоги через Гуманітарний фонд Гази (GHF).

Передає УНН із посиланням на RFI та Haaretz.

Деталі

Спецпосланець Трампа Стів Уіткофф зустрівся в Єрусалимі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяхгу. Посадовцями обговорювалася гуманітарна ситуація в секторі Газа, іранське питання та доля ізраїльських заручників.

Посланець Білого дому на Близькому Сході Стів Віткофф після відвідування пункту розподілу допомоги в секторі Газа заявив про "розробку плана доставки продовольства та медичної допомоги народу Гази". 

Довідково

Напередодні візиту посланця президента Дональда Трампа неурядова організація Human Rights Watch (HRW) розкритикувала систему розподілу допомоги, створену Ізраїлем та Сполученими Штатами через Гуманітарний фонд Гази (GHF). Ця система стала, як вказується, "смертельною пасткою для жителів Гази".

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Після майже 22 місяців руйнівної війни, спричиненої кривавим нападом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, сектор Газа, за даними ООН, перебуває під загрозою широкомасштабного голоду. Анклав повністю залежить від гуманітарної допомоги.

У четвер прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що після свого візиту спецпосланець та посол проінформують президента США. Очікується, що буде "затверджено остаточний план розподілу продовольства та допомоги у регіоні".

Нагадаємо

У президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа склались напруженні стосунки з російським диктатором володимиром путіним і прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Актор Леонардо Ді Капріо отримав остаточне схвалення на будівництво 14-поверхового розкішного еко-готелю в Герцлії, Ізраїль.

Німецька армія запустила повітряний міст до сектору Гази, який заблокований ізраїльськими військовими.

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Ігор Тележніков

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