Посланець США Стів Віткофф відвідав Газу на тлі критики системи допомоги жителям анклаву

У п'ятницю посланець США Стів Віткофф відвідав охоплений війною сектор Газа. Напередодні візиту посланця президента Дональда Трампа неурядова організація Human Rights Watch (HRW) розкритикувала систему розподілу допомоги через Гуманітарний фонд Гази (GHF).

Передає УНН із посиланням на RFI та Haaretz.

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Спецпосланець Трампа Стів Уіткофф зустрівся в Єрусалимі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяхгу. Посадовцями обговорювалася гуманітарна ситуація в секторі Газа, іранське питання та доля ізраїльських заручників.

Посланець Білого дому на Близькому Сході Стів Віткофф після відвідування пункту розподілу допомоги в секторі Газа заявив про "розробку плана доставки продовольства та медичної допомоги народу Гази".

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Напередодні візиту посланця президента Дональда Трампа неурядова організація Human Rights Watch (HRW) розкритикувала систему розподілу допомоги, створену Ізраїлем та Сполученими Штатами через Гуманітарний фонд Гази (GHF). Ця система стала, як вказується, "смертельною пасткою для жителів Гази".

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Після майже 22 місяців руйнівної війни, спричиненої кривавим нападом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, сектор Газа, за даними ООН, перебуває під загрозою широкомасштабного голоду. Анклав повністю залежить від гуманітарної допомоги.

У четвер прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що після свого візиту спецпосланець та посол проінформують президента США. Очікується, що буде "затверджено остаточний план розподілу продовольства та допомоги у регіоні".

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