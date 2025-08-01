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Бундесвер запустив гуманітарний повітряний міст до сектору Гази: вже скинуто 14 тонн

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Німецька армія запустила повітряний міст до Сектору Гази, скинувши 14 тонн гуманітарного вантажу. Акція є частиною спільного проекту з Йорданією, оголошеного канцлером Німеччини.

Бундесвер запустив гуманітарний повітряний міст до сектору Гази: вже скинуто 14 тонн

Німецька армія запустив повітряний міст до сектору Гази, який заблокований ізраїльськими військовими. Станом на зараз вже скинуто 14 тонн гуманітарного вантажу, пише УНН з посиланням на BILD.

Деталі

В Міністерстві оборони та Міністерстві зовнішніх справ Німеччини сьогодні бундесвер приступив до постачання гуманітарних вантажів населенню сектору Газа з повітря.

Ця акція є частиною повітряного мосту, запущеного спільно з Йорданією. Про нього ще на початку тижня оголосив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. 

Доповнення

ХАМАС не братиме участі в переговорах з Ізраїлем, поки не покращиться гуманітарна ситуація в Секторі Газа. США та Ізраїль сформували нову домовленість щодо переговорів.

 Мальта оголосить про визнання держави Палестина на Генеральній Асамблеї ООН у вересні 2025 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Роберт Абела, підкресливши відданість встановленню миру на Близькому Сході. 

Павло Зінченко

Новини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Ізраїль
Бундесвер
Йорданія
Фрідріх Мерц
Мальта
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Палестинська держава