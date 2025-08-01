Бундесвер запустив гуманітарний повітряний міст до сектору Гази: вже скинуто 14 тонн
Київ • УНН
Німецька армія запустила повітряний міст до Сектору Гази, скинувши 14 тонн гуманітарного вантажу. Акція є частиною спільного проекту з Йорданією, оголошеного канцлером Німеччини.
Німецька армія запустив повітряний міст до сектору Гази, який заблокований ізраїльськими військовими. Станом на зараз вже скинуто 14 тонн гуманітарного вантажу, пише УНН з посиланням на BILD.
Деталі
В Міністерстві оборони та Міністерстві зовнішніх справ Німеччини сьогодні бундесвер приступив до постачання гуманітарних вантажів населенню сектору Газа з повітря.
Ця акція є частиною повітряного мосту, запущеного спільно з Йорданією. Про нього ще на початку тижня оголосив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Доповнення
ХАМАС не братиме участі в переговорах з Ізраїлем, поки не покращиться гуманітарна ситуація в Секторі Газа. США та Ізраїль сформували нову домовленість щодо переговорів.
Мальта оголосить про визнання держави Палестина на Генеральній Асамблеї ООН у вересні 2025 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Роберт Абела, підкресливши відданість встановленню миру на Близькому Сході.