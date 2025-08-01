Бундесвер запустил гуманитарный воздушный мост в сектор Газа: уже сброшено 14 тонн
Киев • УНН
Немецкая армия запустила воздушный мост в Сектор Газа, сбросив 14 тонн гуманитарного груза. Акция является частью совместного проекта с Иорданией, объявленного канцлером Германии.
Немецкая армия запустила воздушный мост в сектор Газа, который заблокирован израильскими военными. На данный момент уже сброшено 14 тонн гуманитарного груза, пишет УНН со ссылкой на BILD.
Детали
В Министерстве обороны и Министерстве иностранных дел Германии сегодня бундесвер приступил к поставке гуманитарных грузов населению сектора Газа с воздуха.
Эта акция является частью воздушного моста, запущенного совместно с Иорданией. О нем еще в начале недели объявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Дополнение
ХАМАС не будет участвовать в переговорах с Израилем, пока не улучшится гуманитарная ситуация в Секторе Газа. США и Израиль сформировали новую договоренность относительно переговоров.
Мальта объявит о признании государства Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр Роберт Абела, подчеркнув приверженность установлению мира на Ближнем Востоке.