Польша выдала европейский ордер на арест одного из украинцев из-за диверсии на железной дороге

Польский суд выдал европейский ордер на арест Евгения Иванова, одного из непосредственных исполнителей терактов на железнодорожных путях в Польше. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что решение по второму подозреваемому – Александру Кононову – должно быть принято в этот же день.

Евгений Иванов родился 13.09.1984 г. в Эстонии. Его сообщник – Александр Кононов – родился 7.09.1986 г. в Украине.

Прокуратура предъявила Александру Кононову и Евгению Иванову обвинения в совершении диверсий террористического характера в пользу разведки Российской Федерации против Республики Польша.

Речь идет об обвинениях по трем статьям – о шпионаже в виде актов диверсии в пользу иностранной разведки, создании угрозы катастрофы в наземном транспорте и использовании взрывчатых веществ. За это грозит пожизненное заключение.

Дополнение

С 15 по 17 ноября в Польше на железнодорожном маршруте Варшава-Дорогуск, который ведет в том числе к границе с Украиной, произошло два акта диверсии. В Мице (Гарволинский повет, Мазовецкое воеводство) взрывное устройство повредило железнодорожный путь. В другом месте, вблизи железнодорожной станции Голомб (Пулавский повет, Люблинское воеводство), поезд, перевозивший 475 пассажиров, был вынужден внезапно затормозить из-за повреждения железнодорожного пути.

Польша направила ноту беларуси с просьбой экстрадировать двух граждан Украины, обвиняемых в диверсии на железной дороге от имени россии.

В Польше ожидают эскалации диверсий рф после взрыва на железной дороге