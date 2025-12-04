Польша выдала европейский ордер на арест одного из украинцев из-за диверсии на железной дороге

$42.200.13
49.230.04
ukenru
3 декабря, 23:09 • 15279 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 26847 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 29061 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 40330 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 46983 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 25832 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 29032 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 26021 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25855 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 31070 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
98%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Германия вводит 10-летний запрет на гражданство за подделку языковых сертификатов4 декабря, 00:40 • 16447 просмотра
оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки4 декабря, 00:57 • 14457 просмотра
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой03:50 • 13147 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни05:23 • 12353 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 10739 просмотра
публикации
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 10872 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 46987 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 43166 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 58723 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 60769 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Франция
Реклама
УНН Lite
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 838 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 18370 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 63492 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 66656 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 120724 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Фильм
The New York Times

Польша выдала европейский ордер на арест одного из украинцев из-за диверсии на железной дороге

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Польский суд выдал европейский ордер на арест Евгения Иванова, одного из исполнителей терактов на железнодорожных путях в Польше. Ему и Александру Кононову предъявлены обвинения в диверсиях террористического характера в пользу разведки РФ.

Польша выдала европейский ордер на арест одного из украинцев из-за диверсии на железной дороге

Польский суд выдал европейский ордер на арест Евгения Иванова, одного из непосредственных исполнителей терактов на железнодорожных путях в Польше. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Подробности

Отмечается, что решение по второму подозреваемому – Александру Кононову – должно быть принято в этот же день.

Евгений Иванов родился 13.09.1984 г. в Эстонии. Его сообщник – Александр Кононов – родился 7.09.1986 г. в Украине.

Прокуратура предъявила Александру Кононову и Евгению Иванову обвинения в совершении диверсий террористического характера в пользу разведки Российской Федерации против Республики Польша.

Речь идет об обвинениях по трем статьям – о шпионаже в виде актов диверсии в пользу иностранной разведки, создании угрозы катастрофы в наземном транспорте и использовании взрывчатых веществ. За это грозит пожизненное заключение.

Дополнение

С 15 по 17 ноября в Польше на железнодорожном маршруте Варшава-Дорогуск, который ведет в том числе к границе с Украиной, произошло два акта диверсии. В Мице (Гарволинский повет, Мазовецкое воеводство) взрывное устройство повредило железнодорожный путь. В другом месте, вблизи железнодорожной станции Голомб (Пулавский повет, Люблинское воеводство), поезд, перевозивший 475 пассажиров, был вынужден внезапно затормозить из-за повреждения железнодорожного пути.

Польша направила ноту беларуси с просьбой экстрадировать двух граждан Украины, обвиняемых в диверсии на железной дороге от имени россии.

В Польше ожидают эскалации диверсий рф после взрыва на железной дороге25.11.25, 14:51 • 2457 просмотров

Ольга Розгон

Криминал и ЧПНовости Мира
Село
российская пропаганда
Техника
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Люблин
Варшава
Эстония
Украина
Польша