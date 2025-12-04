Польща видала європейський ордер на арешт одного з українців через диверсію на залізниці

$42.200.13
49.230.04
ukenru
3 грудня, 23:09 • 15519 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 27407 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 29310 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 40555 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 47311 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 25915 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 29082 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26033 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25867 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 31081 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
98%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Німеччина вводить 10-річну заборону на громадянство за підробку мовних сертифікатів4 грудня, 00:40 • 16686 перегляди
окупанти відмовляють у невідкладній допомозі мешканцям Скадовська через відсутність прописки4 грудня, 00:57 • 14649 перегляди
"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою03:50 • 13348 перегляди
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя05:23 • 12603 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto06:30 • 11077 перегляди
Публікації
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto06:30 • 11216 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 47311 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 43304 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 58856 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 60898 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Франція
Реклама
УНН Lite
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 1010 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 18495 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 63571 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 66735 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 120795 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times

Польща видала європейський ордер на арешт одного з українців через диверсію на залізниці

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

Польський суд видав європейський ордер на арешт Євгенія Іванова, одного з виконавців терактів на залізничних коліях у Польщі. Йому та Олександру Кононову висунуто звинувачення у диверсіях терористичного характеру на користь розвідки рф.

Польща видала європейський ордер на арешт одного з українців через диверсію на залізниці

Польський суд видав європейський ордер на арешт Євгенія Іванова, одного з безпосередніх виконавців терактів на залізничних коліях у Польщі. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що рішення щодо другого підозрюваного – Олександра Кононова – має бути прийнято цього ж дня.

Євгеній Іванов народився 13.09.1984 р. в Естонії. Його спільник – Олександр Кононов – народився 7.09.1986 р. в Україні.

Прокуратура висунула Олександру Кононову та Євгенію Іванову звинувачення у вчиненні диверсій терористичного характеру на користь розвідки Російської Федерації проти Республіки Польща.

Йдеться про звинувачення за трьома статтями – щодо шпигунства у вигляді актів диверсії на користь іноземної розвідки, створення загрози катастрофи в наземному транспорті та використання вибухових речовин. За це загрожує довічне ув'язнення.

Доповнення

З 15 по 17 листопада у Польщі на залізничному маршруті Варшава-Дорогуськ, який веде у тому числі до кордону з Україною, сталося два акти диверсії. У Міці (Гарволінський повіт, Мазовецьке воєводство) вибуховий пристрій пошкодив залізничну колію. В іншому місці, поблизу залізничної станції Голомб (Пулавський повіт, Люблінське воєводство), поїзд, що перевозив 475 пасажирів, був змушений раптово загальмувати через пошкодження залізничної колії.

Польща направила ноту білорусі з проханням екстрадувати двох громадян України, яких звинувачують у диверсії на залізниці від імені росії.

У Польщі очікують ескалації диверсій рф після вибуху на залізниці25.11.25, 14:51 • 2457 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал та НПНовини Світу
Село
російська пропаганда
Техніка
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Люблін
Варшава
Естонія
Україна
Польща