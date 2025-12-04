Польща видала європейський ордер на арешт одного з українців через диверсію на залізниці

Польський суд видав європейський ордер на арешт Євгенія Іванова, одного з безпосередніх виконавців терактів на залізничних коліях у Польщі. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що рішення щодо другого підозрюваного – Олександра Кононова – має бути прийнято цього ж дня.

Євгеній Іванов народився 13.09.1984 р. в Естонії. Його спільник – Олександр Кононов – народився 7.09.1986 р. в Україні.

Прокуратура висунула Олександру Кононову та Євгенію Іванову звинувачення у вчиненні диверсій терористичного характеру на користь розвідки Російської Федерації проти Республіки Польща.

Йдеться про звинувачення за трьома статтями – щодо шпигунства у вигляді актів диверсії на користь іноземної розвідки, створення загрози катастрофи в наземному транспорті та використання вибухових речовин. За це загрожує довічне ув'язнення.

Доповнення

З 15 по 17 листопада у Польщі на залізничному маршруті Варшава-Дорогуськ, який веде у тому числі до кордону з Україною, сталося два акти диверсії. У Міці (Гарволінський повіт, Мазовецьке воєводство) вибуховий пристрій пошкодив залізничну колію. В іншому місці, поблизу залізничної станції Голомб (Пулавський повіт, Люблінське воєводство), поїзд, що перевозив 475 пасажирів, був змушений раптово загальмувати через пошкодження залізничної колії.

Польща направила ноту білорусі з проханням екстрадувати двох громадян України, яких звинувачують у диверсії на залізниці від імені росії.

У Польщі очікують ескалації диверсій рф після вибуху на залізниці