Писториус поставил под сомнение искренность мирных намерений кремля
Киев • УНН
Министр обороны Германии Борис Писториус выразил скептицизм относительно мирных намерений путина, несмотря на дипломатические усилия. Он подчеркнул, что массированные обстрелы Украины и атаки на инфраструктуру свидетельствуют об обратном.
Министр обороны Германии Борис Писториус выразил скептицизм относительно готовности Путина к реальным дипломатическим шагам для завершения войны. Несмотря на активизацию усилий США под руководством Дональда Трампа, действия Москвы на фронте и систематические атаки на украинскую инфраструктуру свидетельствуют о противоположных стремлениях российского руководства. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
В комментарии медиагруппе RND Писториус подчеркнул, что не видит никаких признаков того, что Россия действительно стремится к миру. Он обратил внимание на то, что даже во время недавних консультаций в Абу-Даби, инициированных Вашингтоном, Путин продолжал массированные обстрелы Украины с интенсивностью, которой почти не было за все время полномасштабного вторжения. По мнению министра, такой подход Кремля полностью нивелирует дипломатический толчок, на который надеются международные партнеры.
Пока я не вижу никаких признаков того, что Россия серьезно хочет мира
Он также добавил, что российский диктатор пока не проявил никакой готовности к компромиссам, продолжая делать ставку на силовое решение конфликта.
Террор против гражданского населения зимой
Писториус решительно опроверг заявления Кремля о том, что российская армия якобы не целится по гражданским объектам. Он назвал эти атаки сознательным террором, направленным на истощение мирного населения в условиях критически низких температур. По словам министра, удары по энергосистеме, когда температура опускается до минус 20 градусов по Цельсию, являются частью стратегии запугивания, а не военной необходимостью.
Это террор, направленный исключительно против гражданского населения зимой
Такая позиция Берлина указывает на сохранение жесткой линии в оценке действий Москвы, несмотря на появление новых мирных инициатив на международной арене в начале 2026 года.
