Пісторіус поставив під сумнів щирість мирних намірів кремля

$42.850.00
51.240.00
ukenru
15:43 • 1636 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 3208 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 3568 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 4290 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
12:33 • 2858 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
11:48 • 9466 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 16513 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
31 січня, 10:19 • 17044 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
31 січня, 10:12 • 16418 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 23072 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Популярнi новини
Стопами нацистів: депутати держдуми рф вимагають удару по Україні "зброєю відплати"31 січня, 06:30 • 24697 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 18368 перегляди
Негода залишила без світла понад 600 міст і сіл: ситуація по областяхPhotoVideo31 січня, 08:22 • 13430 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 12340 перегляди
Іран погрожує ударом по Ізраїлю на тлі підготовки США до військової операції11:24 • 5104 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 23067 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 52737 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 34770 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 39422 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 42679 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Молдова
Румунія
Сполучені Штати Америки
Харківська область
УНН Lite
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 12386 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 18434 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 20871 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 19961 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto30 січня, 17:25 • 19924 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

Пісторіус поставив під сумнів щирість мирних намірів кремля

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив скептицизм щодо мирних намірів путіна, попри дипломатичні зусилля. Він наголосив, що масовані обстріли України та атаки на інфраструктуру свідчать про протилежне.

Пісторіус поставив під сумнів щирість мирних намірів кремля

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив скептицизм щодо готовності путіна до реальних дипломатичних кроків для завершення війни. Попри активізацію зусиль США під керівництвом Дональда Трампа, дії москви на фронті та систематичні атаки на українську інфраструктуру свідчать про протилежні прагнення російського керівництва. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

У коментарі медіагрупі RND Пісторіус підкреслив, що не бачить жодних ознак того, що росія справді прагне миру. Він звернув увагу на те, що навіть під час нещодавніх консультацій в Абу-Дабі, ініційованих Вашингтоном, путін продовжував масовані обстріли України з інтенсивністю, якої майже не було за весь час повномасштабного вторгнення. На думку міністра, такий підхід кремля повністю нівелює дипломатичний поштовх, на який сподіваються міжнародні партнери.

Поки що я не бачу жодних ознак того, що росія серйозно хоче миру

– наголосив німецький міністр.

Він також додав, що російський диктатор наразі не виявив жодної готовності до компромісів, продовжуючи робити ставку на силове вирішення конфлікту.

Терор проти цивільного населення взимку

Пісторіус рішуче заперечив заяви кремля про те, що російська армія нібито не цілить по цивільних об'єктах. Він назвав ці атаки свідомим терором, спрямованим на виснаження мирного населення в умовах критично низьких температур. За словами міністра, удари по енергосистемі, коли температура опускається до мінус 20 градусів за Цельсієм, є частиною стратегії залякування, а не воєнною необхідністю.

Це терор, спрямований виключно проти цивільного населення взимку

– резюмував очільник оборонного відомства Німеччини.

Така позиція Берліна вказує на збереження жорсткої лінії в оцінці дій москви, попри появу нових мирних ініціатив на міжнародній арені на початку 2026 року. 

Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні27.01.26, 02:45 • 44010 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Путін
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна