Пісторіус поставив під сумнів щирість мирних намірів кремля
Київ • УНН
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив скептицизм щодо мирних намірів путіна, попри дипломатичні зусилля. Він наголосив, що масовані обстріли України та атаки на інфраструктуру свідчать про протилежне.
Деталі
У коментарі медіагрупі RND Пісторіус підкреслив, що не бачить жодних ознак того, що росія справді прагне миру. Він звернув увагу на те, що навіть під час нещодавніх консультацій в Абу-Дабі, ініційованих Вашингтоном, путін продовжував масовані обстріли України з інтенсивністю, якої майже не було за весь час повномасштабного вторгнення. На думку міністра, такий підхід кремля повністю нівелює дипломатичний поштовх, на який сподіваються міжнародні партнери.
Поки що я не бачу жодних ознак того, що росія серйозно хоче миру
Він також додав, що російський диктатор наразі не виявив жодної готовності до компромісів, продовжуючи робити ставку на силове вирішення конфлікту.
Терор проти цивільного населення взимку
Пісторіус рішуче заперечив заяви кремля про те, що російська армія нібито не цілить по цивільних об'єктах. Він назвав ці атаки свідомим терором, спрямованим на виснаження мирного населення в умовах критично низьких температур. За словами міністра, удари по енергосистемі, коли температура опускається до мінус 20 градусів за Цельсієм, є частиною стратегії залякування, а не воєнною необхідністю.
Це терор, спрямований виключно проти цивільного населення взимку
Така позиція Берліна вказує на збереження жорсткої лінії в оцінці дій москви, попри появу нових мирних ініціатив на міжнародній арені на початку 2026 року.
