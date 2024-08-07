Орбан консолидирует ультраправых в ЕС, угрожая единству по Украине - Politico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сумел создать коалицию единомышленников, разделяющих его стратегическую цель - создание "Европы национальных государств". Под руководством венгерского лидера новая ультраправая евроскептическая группа - "Патриоты за Европу" - стала третьим по величине блоком в Европарламенте. В будущем развитие событий рискует подорвать сплоченность ЕС в ключевых вопросах, особенно когда речь идет об Украине. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Как пишет Politico, венгерскому лидеру удалось реорганизовать ультраправых Европы вокруг своего имиджа и имиджа своей партии Fidesz, которая была отброшена на политическую обочину после выхода из правоцентристской группы Европейской народной партии в 2019 году.

Создание группы "Патриоты" демонстрирует, что Орбан гораздо менее изолирован, чем казалось сначала, и способен создать коалицию единомышленников, разделяющих его стратегическую цель - создание "Европы национальных государств". Это говорит о том, что ультраправые группы в ЕС в большей степени, чем когда-либо, поддерживают это видение. И они представляют собой прямой вызов более прагматичному популизму, который исповедует премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Издание отмечает, что Орбан укрепил свой союз с "Национальным объединением" Франции, крупнейшей ультраправой партией на континенте, несмотря на то, что ей не удалось добиться большинства на внеочередных выборах в стране. Аналогичным образом, голландская ультраправая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса также перешла к "Патриотам" из бывшей ультраправой группы парламента - "Идентичность и демократия" - после победы на прошлогодних выборах в Нидерландах и первого вхождения в коалиционное правительство.

Однако эта консолидация, как считает Politico, не изменит баланса сил в парламенте и вряд ли окажет существенное влияние на формирование политики ЕС - по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

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Центристские партии, выступающие за ЕС, сохранили значительное большинство в Брюсселе. Вместе с "зелеными" они легко набрали достаточно голосов, чтобы переназначить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на второй срок, а также поддержать ее законодательные приоритеты после этого.

Таким образом, "Патриоты" останутся в оппозиции с ограниченной возможностью влиять на законодательный процесс ЕС, пишет издание. Численность группы позволит ей получить больше финансирования, стать более заметной на парламентских заседаниях, но она будет лишена какого-либо значительного представительства в руководящих органах парламента.

Однако среднесрочные проблемы гораздо серьезнее, считает Politico.

Со временем количество "Патриотов" в Раде, скорее всего, будет расти, поскольку несколько национальных выборов, запланированных на ближайшие месяцы и годы, имеют все шансы привести к появлению новых ультраправых правительств. Например, в сентябре состоятся выборы в Австрии, где лидирует ультраправая Партия свободы, а осенью следующего года - в Чехии, где уверенно лидирует националистическая партия "Действие недовольных граждан" бывшего премьер-министра Андрея Бабиша.

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Таким образом, хотя ультраправые партии будут продолжать бороться с внутренними разногласиями по поводу политики, а фон дер Ляйен по-прежнему сможет управлять из центра, результаты нескольких национальных выборов вполне могут дать этой группе большее представительство. И такое развитие событий рискует подорвать сплоченность ЕС в ключевых вопросах, прежде всего, бюджета ЕС, расширения и внешней политики - особенно когда речь идет об Украине.

Путем уговоров и финансовых манипуляций ЕС до сих пор находил способы обойти неоднократные вето Орбана в отношении Украины. Однако более решительную группу неохотно соглашающихся правительств будет гораздо сложнее сдержать.

Однако это еще не окончательный вариант. Мелони продолжает активно поддерживать Киев. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не сдержал своей критики в адрес военной помощи Киеву и не стал накладывать вето. То же самое можно сказать и о нидерландской партии PVV, которая смягчила свою позицию после того, как согласилась сохранить поддержку Украины в Гааге в составе правоцентристского коалиционного правительства.

Не исключено, что и другие дружественные россии крайне правые партии могут быть так же вынуждены изменить свою позицию. Но риск того, что единство Европы будет подорвано - особенно если бывший президент США Дональд Трамп победит на президентских выборах в ноябре, - теперь явно растет, отмечает издание.

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