Европейский Союз в четверг, 1 августа, потребовал от Венгрии отреагировать на опасения, что решение Будапешта смягчить визовые правила для граждан россии и беларуси повышает риск шпионажа в блоке, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - единственный лидер ЕС, который поддерживал тесные связи с кремлем с тех пор, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году - подписал в начале этого месяца указ о распространении своей ускоренной визовой программы на восемь стран, включая россию и беларусь.

Иммиграционная программа позволяет гражданам этих стран подавать заявки на так называемые "национальные карты", чтобы иметь возможность работать в Венгрии. Ранее эти карты были доступны только гражданам Украины и Сербии.

Ранее на этой неделе крупнейшая группа Европейского парламента пожаловалась, что смягченные правила могут создать серьезные лазейки для шпионской деятельности, на фоне того, как россия пытается нацелиться на ЕС во время войны в Украине.

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Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что согласна с опасениями и направила письмо в Будапешт с просьбой ответить на список вопросов до 19 августа.

"россия представляет угрозу безопасности. Нам нужно больше, а не меньше бдительности. Предоставление потенциальным российским шпионам и диверсантам легкого доступа в ЕС подорвет безопасность всех нас", - написала Йоханссон в X.

"Сегодня в письме я прошу венгерское правительство объяснить. Если их схема легкого доступа представляет риск, мы будем действовать", - отметила она.

Орбан уже вызвал гнев коллег-лидеров ЕС, слетав в москву 5 июля для встречи с российским президентом владимиром путиным, всего через несколько дней после того, как его страна приняла на себя шестимесячное ротационное председательство в ЕС.