По состоянию на вечер воскресенья, 4 августа, 70 депутатов Европарламента подписали письмо с призывом к Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за смягчения визовых правил для граждан рф и беларуси. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Как пишет Politico, в Европарламенте растет недовольство против решения Венгрии ослабить визовые ограничения для россиян и белорусов. Группа законодателей в Европейском парламенте выступает за то, чтобы исполнительная власть ЕС приняла меры против Будапешта, включая возможное исключение Венгрии из Шенгенской зоны свободных путешествий.

"Мы призываем Европейскую комиссию принять срочные меры по расследованию решения Венгрии, поскольку оно может представлять собой лазейку и потенциально поставить под угрозу общее функционирование Шенгенской зоны и ее роль как безопасного пространства для граждан", - говорится в письме, инициированном чешским законодателем Данушей Нерудовой и литовским депутатом Пятрасом Ауштревичусом.

По данным издания, по состоянию на вечер воскресенья письмо собрало около 70 подписей, в том числе бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии.

"Если венгерское правительство откажется изменить свою политику, Комиссия и все представители ЕС должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне, введя новые меры по защите европейских граждан, включая, при необходимости, новые меры контроля на венгерских границах", - говорится далее в письме.

В нем также говорится о том, что другие страны ЕС могут не признавать венгерские визы и ввести контроль на границе страны.

Дополнение

Европейский Союз в четверг, 1 августа, выступил с требованием к Венгрии отреагировать на опасения, что решение Будапешта смягчить визовые правила для граждан России и Беларуси повышает риск шпионажа в блоке.