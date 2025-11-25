Окончательного соглашения между США и Украиной еще нет - CNN

Окончательного соглашения между США и Украиной по мирному плану еще нет. Ключевые разногласия остаются. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По данным украинского источника, непосредственно осведомленного о переговорах, между США и Украиной наблюдается прогресс в формулировании нового проекта предложения по прекращению войны, но существенные разногласия остаются, и окончательный текст еще не согласован.

"По большинству пунктов был достигнут "консенсус", но есть по меньшей мере три ключевые области, где остаются разногласия. По деликатному вопросу, отдаст ли Украина территорию, которая была аннексирована, но еще не завоевана Россией, решение еще не принято. Было бы очень неправильно утверждать, что сейчас у нас есть версия, принятая Украиной", - сказал источник.

Что касается предложения об ограничении численности армии Украины до 600 тыс. человек, источник издания сообщил, что была предложена новая цифра, но Киев хочет дальнейших изменений, прежде чем будет готов согласиться.

Источник добавил, что вопрос отказа Украины от своих амбиций стать членом НАТО является неприемлемым требованием.

"Такая уступка создаст "плохой прецедент", который фактически предоставит России право вето в отношении НАТО, "членом которого она даже не является", - добавляет издание.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева двигаться дальше с мирным соглашением, поддержанным США. Он готов обсудить деликатные вопросы с Дональдом Трампом на переговорах, которые должны включать европейских союзников.