Украина не откажется от курса на НАТО - Ермак
Киев • УНН
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина не откажется от конституционного обязательства двигаться к НАТО. Это происходит на фоне мирного плана США, который предусматривал отказ Украины от членства в Альянсе.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина не откажется от своего конституционного обязательства двигаться в сторону НАТО в будущем, передает УНН со ссылкой на Axios.
Детали
Издание отмечает, что первоначальный мирный план США предусматривал, что Украина должна была отказаться от членства в НАТО и присутствия войск НАТО на своей территории в обмен на гарантии безопасности.
Ермак заявил, что Украина не откажется от своего конституционного обязательства двигаться в сторону НАТО в будущем, но добавил: "Сейчас мы живем в реальности. Мы не в НАТО".
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки25.11.25, 16:59 • 15065 просмотров
Добавим
Ранее Ермак сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом "как можно скорее" для завершения работы над соглашением о прекращении войны.
Напомним
20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.
На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.
В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.
Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.
В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.