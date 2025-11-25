Україна не відмовиться від курсу на НАТО - Єрмак
Київ • УНН
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не відмовиться від конституційного зобов'язання рухатися до НАТО. Це відбувається на тлі мирного плану США, який передбачав відмову України від членства в Альянсі.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна не відмовиться від свого конституційного зобов'язання рухатися у бік НАТО у майбутньому, передає УНН із посиланням на Axios.
Деталі
Видання зауважує, що початковий мирний план США передбачав, що Україна мала відмовитися від членства в НАТО та присутності військ НАТО на своїй території в обмін на гарантії безпеки.
Єрмак заявив, що Україна не відмовиться від свого конституційного зобов'язання рухатися у бік НАТО у майбутньому, але додав: "Зараз ми живемо в реальності. Ми не в НАТО".
Додамо
Раніше Єрмак повідомив, що Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якнайшвидше" для завершення роботи над угодою про припинення війни.
Нагадаємо
20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.
На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.
У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.
Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.
В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.