Україна не відмовиться від курсу на НАТО - Єрмак

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна не відмовиться від свого конституційного зобов'язання рухатися у бік НАТО у майбутньому, передає УНН із посиланням на Axios.

Деталі

Видання зауважує, що початковий мирний план США передбачав, що Україна мала відмовитися від членства в НАТО та присутності військ НАТО на своїй території в обмін на гарантії безпеки.

Єрмак заявив, що Україна не відмовиться від свого конституційного зобов'язання рухатися у бік НАТО у майбутньому, але додав: "Зараз ми живемо в реальності. Ми не в НАТО".

Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки

Додамо

Раніше Єрмак повідомив, що Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якнайшвидше" для завершення роботи над угодою про припинення війни.

Нагадаємо

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.