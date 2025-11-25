Остаточної угоди між США та Україною ще немає - CNN

Остаточної угоди між США та Україною щодо мирного плану ще немає. Ключові розбіжності залишаються. Про це пише CNN з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

За даними українського джерела, безпосередньо обізнаного з переговорами, між США та Україною спостерігається прогрес у формулюванні нового проекту пропозиції щодо припинення війни, але суттєві розбіжності залишаються, і остаточний текст ще не узгоджено.

"З більшості пунктів було досягнуто "консенсусу", але є щонайменше три ключові сфери, де залишаються розбіжності. Щодо делікатного питання, чи віддасть Україна територію, яка була анексована, але ще не завойована росією, рішення ще не прийнято. Було б дуже неправильно стверджувати, що зараз у нас є версія, прийнята Україною", - сказало джерело.

Щодо пропозиції щодо обмеження чисельності армії України до 600 тис. осіб, джерело видання повідомило, що було запропоновано нову цифру, але Київ хоче подальших змін, перш ніж буде готовий погодитися.

Джерело додало, що питання відмови України від своїх амбіцій стати членом НАТО є вимогою неприйнятно.

"Така поступка створить "поганий прецедент", який фактично надасть росії право вето щодо НАТО, "членом якого вона навіть не є", - додає видання.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Києва рухатися далі з мирною угодою, підтриманою США. Він готовий обговорити делікатні питання з Дональдом Трампом на переговорах, які мають включати європейських союзників.