Обсудили поставки американского СПГ для нужд Украины: Шмыгаль встретился с поверенной в делах США

Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль провел встречу с Временно поверенной в делах США в Украине, госпожой послом Джули С. Дэвис. Как сообщили в Минэнерго, стороны обсудили возможности поставок американского СПГ для нужд Украины, привлечение партнеров из США к использованию украинских подземных газохранилищ, а также сотрудничество в атомной энергетике, передает УНН.

Детали

По данным ведомства, во время встречи Денис Шмыгаль выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за существенную и последовательную поддержку энергетического сектора Украины. Оказанная помощь имеет важное значение для восстановления объектов критической энергетической инфраструктуры, которые подвергаются ежедневным разрушениям в результате ракетных и дроновых атак россии.

Глава Минэнерго проинформировал американскую сторону о текущей ситуации в энергетической системе и ключевых приоритетах работы. Он подчеркнул, что Украина сосредоточивает усилия на восстановлении генерации, формировании резервов оборудования, усилении защиты энергообъектов, установке когенерационных установок и блочно-модульных котельных, а также подготовке проектов по строительству новой генерации.

Как сообщили в ведомстве, отдельное внимание во время встречи уделили насущным потребностям энергетического сектора. Стороны обсудили возможности поставок американского СПГ для нужд Украины, привлечение партнеров из США к использованию украинских подземных газохранилищ, а также сотрудничество в атомной энергетике.

Искренне благодарны США за последовательную и неизменную поддержку энергетического сектора Украины. Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество, имеющее ключевое значение для энергетической безопасности и устойчивости нашего государства – подчеркнул первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль.

