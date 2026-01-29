Обсудили поставки американского СПГ для нужд Украины: Шмыгаль встретился с поверенной в делах США
Первый вице-премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Временно поверенной в делах США Джули С. Дэвис. Стороны обсудили поставки американского СПГ, использование украинских газохранилищ и сотрудничество в атомной энергетике.
Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль провел встречу с Временно поверенной в делах США в Украине, госпожой послом Джули С. Дэвис. Как сообщили в Минэнерго, стороны обсудили возможности поставок американского СПГ для нужд Украины, привлечение партнеров из США к использованию украинских подземных газохранилищ, а также сотрудничество в атомной энергетике, передает УНН.
По данным ведомства, во время встречи Денис Шмыгаль выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за существенную и последовательную поддержку энергетического сектора Украины. Оказанная помощь имеет важное значение для восстановления объектов критической энергетической инфраструктуры, которые подвергаются ежедневным разрушениям в результате ракетных и дроновых атак россии.
Глава Минэнерго проинформировал американскую сторону о текущей ситуации в энергетической системе и ключевых приоритетах работы. Он подчеркнул, что Украина сосредоточивает усилия на восстановлении генерации, формировании резервов оборудования, усилении защиты энергообъектов, установке когенерационных установок и блочно-модульных котельных, а также подготовке проектов по строительству новой генерации.
Как сообщили в ведомстве, отдельное внимание во время встречи уделили насущным потребностям энергетического сектора. Стороны обсудили возможности поставок американского СПГ для нужд Украины, привлечение партнеров из США к использованию украинских подземных газохранилищ, а также сотрудничество в атомной энергетике.
Искренне благодарны США за последовательную и неизменную поддержку энергетического сектора Украины. Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество, имеющее ключевое значение для энергетической безопасности и устойчивости нашего государства
