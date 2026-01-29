Обсудили поставки американского СПГ для нужд Украины: Шмыгаль встретился с поверенной в делах США

$42.770.19
51.230.00
ukenru
18:35 • 1544 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45 • 6100 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
13:51 • 13071 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 23306 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 22245 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 26747 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 24406 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 18383 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 20161 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 28728 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
99%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Готовил атаку на морские дроны Sea Baby и Magura: СБУ задержала российского "крота"29 января, 09:33 • 12971 просмотра
Доходы россии от нефти резко упали на фоне санкций - FT29 января, 10:00 • 6042 просмотра
Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали14:13 • 26712 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 12251 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 5634 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
17:45 • 6068 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 5650 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 12255 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 72409 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 100774 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Музыкант
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Абу-Даби
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли18:08 • 1374 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202616:52 • 1980 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 28763 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 54758 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 52032 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Instagram

Обсудили поставки американского СПГ для нужд Украины: Шмыгаль встретился с поверенной в делах США

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Первый вице-премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Временно поверенной в делах США Джули С. Дэвис. Стороны обсудили поставки американского СПГ, использование украинских газохранилищ и сотрудничество в атомной энергетике.

Обсудили поставки американского СПГ для нужд Украины: Шмыгаль встретился с поверенной в делах США

Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль провел встречу с Временно поверенной в делах США в Украине, госпожой послом Джули С. Дэвис. Как сообщили в Минэнерго, стороны обсудили возможности поставок американского СПГ для нужд Украины, привлечение партнеров из США к использованию украинских подземных газохранилищ, а также сотрудничество в атомной энергетике, передает УНН.

Детали

По данным ведомства, во время встречи Денис Шмыгаль выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за существенную и последовательную поддержку энергетического сектора Украины. Оказанная помощь имеет важное значение для восстановления объектов критической энергетической инфраструктуры, которые подвергаются ежедневным разрушениям в результате ракетных и дроновых атак россии. 

Глава Минэнерго проинформировал американскую сторону о текущей ситуации в энергетической системе и ключевых приоритетах работы. Он подчеркнул, что Украина сосредоточивает усилия на восстановлении генерации, формировании резервов оборудования, усилении защиты энергообъектов, установке когенерационных установок и блочно-модульных котельных, а также подготовке проектов по строительству новой генерации.

Как сообщили в ведомстве, отдельное внимание во время встречи уделили насущным потребностям энергетического сектора. Стороны обсудили возможности поставок американского СПГ для нужд Украины, привлечение партнеров из США к использованию украинских подземных газохранилищ, а также сотрудничество в атомной энергетике.

Искренне благодарны США за последовательную и неизменную поддержку энергетического сектора Украины. Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество, имеющее ключевое значение для энергетической безопасности и устойчивости нашего государства 

– подчеркнул первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмыгаль.

Трамп заявил, что лично попросил путина не обстреливать Украину в течение недели29.01.26, 19:33 • 1936 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергоатом
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Министерство энергетики Украины
Соединённые Штаты
Украина
Денис Шмыгаль