У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 5310 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
13:51 • 12810 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 22884 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 21880 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир'я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 26518 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 24210 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 18248 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 20050 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 28669 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
Обговорили постачання американського LNG для потреб України: Шмигаль зустрівся із повіреною у справах США

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Перший віцепрем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Тимчасово повіреною у справах США Джулі С. Девіс. Сторони обговорили постачання американського LNG, використання українських газосховищ та співпрацю в атомній енергетиці.

Обговорили постачання американського LNG для потреб України: Шмигаль зустрівся із повіреною у справах США

Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із Тимчасово повіреною у справах США в Україні, пані послом Джулі С. Девіс. Як повідомили у Міненерго, сторони обговорили можливості постачання американського LNG для потреб України, залучення партнерів зі США до використання українських підземних газосховищ, а також співпрацю в атомній енергетиці, передає УНН.

Деталі

За даними відомства, під час зустрічі Денис Шмигаль висловив вдячність Сполученим Штатам Америки за суттєву та послідовну підтримку енергетичного сектору України. Надана допомога має важливе значення для відновлення об’єктів критичної енергетичної інфраструктури, які зазнають щоденних руйнувань внаслідок ракетних і дронових атак росії. 

Очільник Міненерго поінформував американську сторону про поточну ситуацію в енергетичній системі та ключові пріоритети роботи. Він наголосив, що Україна зосереджує зусилля на відновленні генерації, формуванні резервів обладнання, посиленні захисту енергооб’єктів, встановленні когенераційних установок та блочно-модульних котелень, а також підготовці проєктів із будівництва нової генерації.

Як повідомили у відомстві, окрему увагу під час зустрічі приділили нагальним потребам енергетичного сектору. Сторони обговорили можливості постачання американського LNG для потреб України, залучення партнерів зі США до використання українських підземних газосховищ, а також співпрацю в атомній енергетиці.

Щиро вдячні США за послідовну та незмінну підтримку енергетичного сектору України. Розраховуємо на подальшу плідну співпрацю, що має ключове значення для енергетичної безпеки та стійкості нашої держав 

– наголосив перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Трамп заявив, що особисто попросив путіна не обстрілювати Україну протягом тижня 29.01.26, 19:33 • 1854 перегляди

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Енергоатом
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міністерство енергетики України
Сполучені Штати Америки
Україна
Денис Шмигаль