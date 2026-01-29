Обговорили постачання американського LNG для потреб України: Шмигаль зустрівся із повіреною у справах США

Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із Тимчасово повіреною у справах США в Україні, пані послом Джулі С. Девіс. Як повідомили у Міненерго, сторони обговорили можливості постачання американського LNG для потреб України, залучення партнерів зі США до використання українських підземних газосховищ, а також співпрацю в атомній енергетиці, передає УНН.

Деталі

За даними відомства, під час зустрічі Денис Шмигаль висловив вдячність Сполученим Штатам Америки за суттєву та послідовну підтримку енергетичного сектору України. Надана допомога має важливе значення для відновлення об’єктів критичної енергетичної інфраструктури, які зазнають щоденних руйнувань внаслідок ракетних і дронових атак росії.

Очільник Міненерго поінформував американську сторону про поточну ситуацію в енергетичній системі та ключові пріоритети роботи. Він наголосив, що Україна зосереджує зусилля на відновленні генерації, формуванні резервів обладнання, посиленні захисту енергооб’єктів, встановленні когенераційних установок та блочно-модульних котелень, а також підготовці проєктів із будівництва нової генерації.

Як повідомили у відомстві, окрему увагу під час зустрічі приділили нагальним потребам енергетичного сектору. Сторони обговорили можливості постачання американського LNG для потреб України, залучення партнерів зі США до використання українських підземних газосховищ, а також співпрацю в атомній енергетиці.

Щиро вдячні США за послідовну та незмінну підтримку енергетичного сектору України. Розраховуємо на подальшу плідну співпрацю, що має ключове значення для енергетичної безпеки та стійкості нашої держав – наголосив перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

