Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видео
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
На 98-м году умер патриарх Филарет
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект
«Песни без души? Певец JULIK резко высказался об искусственном интеллекте в музыке
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Нефть дешевеет на фоне обсуждения США и союзниками усилий по увеличению поставок и открытию Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Нефть Brent подешевела до 107 долларов из-за планов США снять санкции с иранских грузов. Страны G7 готовят меры для безопасности в Ормузском проливе.

Нефть дешевеет на фоне обсуждения США и союзниками усилий по увеличению поставок и открытию Ормузского пролива

Цены на нефть упали более чем на 1% в пятницу на фоне того, как США обозначили шаги по урегулированию кризиса поставок нефти, тогда как ведущие европейские страны, Япония и Канада предложили объединить усилия для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае упали на 1,58 доллара, или на 1,45%, до 107,07 доллара за баррель в 12:20 по Гринвичу (14:20 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в апреле, срок действия которых истекает в пятницу, снизились на 1,30 доллара, или на 1,35%, до 94,84 доллара. Более ликвидный фьючерсный контракт на нефть WTI с поставкой в мае составил 94,30 доллара, снизившись на 1,25 доллара, или на 1,31%.

На этих уровнях цена на нефть марки Brent шла к недельному росту на 3,8%, тогда как цена на нефть марки WTI с поставкой следующего месяца снизилась примерно на 3,9% по сравнению с ценой на момент закрытия прошлой пятницы. В среду дисконт WTI к Brent достиг наибольшего уровня за 11 лет.

В пятницу Израиль и Иран обменялись новыми атаками после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Кувейте.

НПЗ в Кувейте снова подвергся дроновой атаке - что еще известно на 21-й день войны на Ближнем Востоке20.03.26, 08:39 • 4986 просмотров

В пятницу министр энергетики США Крис Райт заявил, что снятие нефтяных санкций в отношении застрявших иранских грузов, перевозимых по воде, позволит доставить нефть в Азию в течение трех-четырех дней. Он добавил, что в Азии нужно больше нефти и США играют роль в скоординированном высвобождении из стратегических резервов. Высвобождение будет происходить в течение следующих нескольких месяцев, сказал Райт.

Его комментарии прозвучали после того, как министр финансов США Скотт Бессент заявил в четверг, что США могут скоро снять санкции в отношении иранской нефти, застрявшей на танкерах, и сказал, что возможно дальнейшее высвобождение нефти из стратегического нефтяного резерва США.

Трамп удивлен умеренным ростом цен на нефть после ударов по Ирану19.03.26, 21:57 • 6818 просмотров

Также в четверг Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония в совместном заявлении выразили "готовность внести свой вклад в соответствующие усилия для обеспечения безопасного прохода через пролив".

Семь стран осудили Иран за блокировку Ормузского пролива - текст заявления20.03.26, 10:30 • 3948 просмотров

Аналитики продолжают считать, что цены останутся высокими до тех пор, пока будет нарушено движение через пролив, через который проходит 20% мирового объема нефти и СПГ.

"Возможность быстрого разворота цен на энергоносители маловероятна, поскольку уже нанесен ущерб производству, - сказал Оле Хансен, глава отдела товарной стратегии Saxo Bank. - Фактически, на рынке сохраняется напряженность".

"Пока поставки нефти через Ормузский пролив остаются ограниченными, путь наименьшего сопротивления для цен на нефть, на мой взгляд, остается в сторону роста", - заявил аналитик UBS Джованни Стауново.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил, что восстановление поставок нефти и газа из Персидского залива может занять до шести месяцев, и что политики и рынки недооценивают масштабы сбоев, о чем заявил в интервью Financial Times в пятницу.

Дальнейшие перебои в поставках возможны на фоне того, как администрация Трампа рассматривает планы по оккупации или блокаде иранского острова Харг, чтобы оказать давление на Иран с целью возобновления работы Ормузского пролива, сообщило в пятницу издание Axios.

В четверг цена на нефть марки Brent подскочила выше 119 долларов за баррель, приблизившись к пику 9 марта, после того как Иран ответил на израильскую атаку на крупное газовое месторождение, выведя из строя 17% мощностей по производству сжиженного природного газа в Катаре, что привело к повреждениям, восстановление которых займет до пяти лет.

Атака Ирана вывела из строя 17% СПГ-мощностей Катара на срок до пяти лет - Reuters19.03.26, 17:00 • 4612 просмотров

Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Израиль не повторять атак на иранскую газовую инфраструктуру. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна действовала самостоятельно во время атаки, и что Иран больше не имеет возможности обогащать уран или производить баллистические ракеты.

Израиль "действовал самостоятельно" во время атаки на иранское газовое месторождение Южный Парс - Нетаньяху19.03.26, 21:39 • 6844 просмотра

Юлия Шрамко

