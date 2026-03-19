Трамп удивлен умеренным ростом цен на нефть после ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидал более резкого скачка цен на нефть, предположив, что экономическое влияние пока оказалось более ограниченным, чем он ожидал до того, как санкционировал удары США по Ирану, передает УНН со ссылкой на CNN.

"И я сказал, знаете, если я это сделаю, цены на нефть вырастут, экономика немного спадет. Я думал, что будет хуже, намного хуже", — сказал Трамп во время двусторонней встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи.

"На самом деле я думал, что есть вероятность, что будет намного хуже. Сейчас не так уж плохо, и все скоро закончится", — добавил Трамп. На вопрос о том, отменит ли он санкции в отношении иранской нефти, президент ответил, что сделает "все необходимое", чтобы помочь ценам.

Добавим

Издание отмечает, что заявления президента США прозвучали на фоне реакции мировых энергетических рынков на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке: цена на нефть марки Brent, международный эталон нефти, подскочила до 115 долларов за баррель в четверг утром после того, как израильские удары спровоцировали ответные действия Ирана.