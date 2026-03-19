Трамп здивований помірним зростанням цін на нафту після ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікував різкішого стрибка цін на нафту, припустивши, що економічний вплив поки що виявився більш обмеженим, ніж він очікував до того, як санкціонував удари США по Ірану, передає УНН із посиланням на CNN.

"І я сказав, знаєте, якщо я це зроблю, ціни на нафту зростуть, економіка трохи спаде. Я думав, що буде гірше, набагато гірше", — сказав Трамп під час двосторонньої зустрічі в Овальному кабінеті з прем'єр-міністром Японії Санае Такаїчі.

"Насправді я думав, що є ймовірність, що буде набагато гірше. Зараз не так вже й погано, і все скоро закінчиться", — додав Трамп. На запитання про те, чи він скасує санкції щодо іранської нафти, президент відповів, що зробить "все необхідне", щоб допомогти цінам.

У Білому домі виключили можливість запровадження заборони на експорт нафти

Видання зауважує, що заяви президента США пролунали на тлі реакції світових енергетичних ринків на ескалацію напруженості на Близькому Сході: ціна на нафту марки Brent, міжнародний еталон нафти, підскочила до 115 доларів за барель у четвер вранці після того, як ізраїльські удари спровокували дії Ірану у відповідь.