Атака Ирана вывела из строя 17% СПГ-мощностей Катара на срок до пяти лет - Reuters

Иранские атаки вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по сжиженному природному газу (СПГ), что привело к ориентировочным ежегодным потерям в $20 млрд и поставило под угрозу поставки в Европу и Азию. Об этом сообщил в четверг Reuters генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби, пишет УНН.

Саад аль-Кааби заявил, что в результате беспрецедентных ударов были повреждены два из 14 СПГ-поездов Катара и один из двух заводов по переработке газа в жидкое топливо (GTL). По его словам, ремонт выведет из эксплуатации 12,8 млн тонн СПГ в год на период от трех до пяти лет.

Информационная рассылка Reuters Power Up предоставляет все необходимое для понимания глобальной энергетической отрасли. Подпишитесь здесь.

Я даже в самых смелых снах не мог представить, что Катар – Катар и весь регион – подвергнется такому нападению, особенно со стороны братской мусульманской страны в месяц Рамадан, которая атакует нас таким образом - сказал Кааби.

За несколько часов до этого Иран нанес серию ударов по нефтяным и газовым объектам стран Персидского залива после атак Израиля на собственную газовую инфраструктуру.

Государственная компания QatarEnergy может быть вынуждена объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку СПГ в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай на срок до пяти лет из-за повреждения двух установок, отметил Кааби.

Речь идет о долгосрочных контрактах, по которым нам придется объявить форс-мажор. Мы уже объявляли, но тогда это был более короткий период. Теперь – на весь необходимый срок - добавил он.

Влияние на ExxonMobil и побочные продукты

Американский нефтяной гигант ExxonMobil является партнером в поврежденных СПГ-проектах.

Компания со штаб-квартирой в Техасе владеет 34% долей в СПГ-поезде S4 и 30% — в поезде S6, отметил Кааби.

Последствия выходят далеко за пределы СПГ. Экспорт конденсата из Катара сократится примерно на 24%, тогда как сжиженный нефтяной газ (СНГ) — на 13%. Производство гелия уменьшится на 14%, а нефти (нефти) и серы — на 6%.

Поврежденные объекты стоили примерно $26 млрд, сообщил Кааби.

Ранее QatarEnergy уже объявила форс-мажор на весь объем производства СПГ после предыдущих атак на производственный хаб Рас-Лаффан.

"Чтобы возобновить производство, прежде всего необходимо прекращение боевых действий", - подытожил он.

