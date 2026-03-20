НПЗ в Кувейте снова подвергся дроновой атаке - что еще известно на 21-й день войны на Ближнем Востоке

Нефтеперерабатывающий завод Мина-эль-Ахмади в Кувейте снова подвергся атаке беспилотника, пишет УНН со ссылкой на CNN.

"В пятницу утром беспилотник снова атаковал нефтеперерабатывающий завод Мина-эль-Ахмади в Кувейте, вызвав пожар в нескольких установках предприятия", - сообщила Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Пожары привели к "превентивной остановке части предприятия", говорится в заявлении KPC.

О пострадавших не сообщается, пожарные активно пытаются потушить пожары, добавила компания.

Пятничная атака произошла после того, как вооруженные силы Кувейта заявили, что противовоздушная оборона страны реагирует на "вражеские ракетные и беспилотные угрозы".

Как отмечает AP, государственное телевидение Ирана подтвердило атаку в пятницу, не взяв на себя ответственности.

Нефтеперерабатывающий завод Мина-эль-Ахмади, расположенный примерно в 40 километрах к югу от столицы Кувейта, также подвергся атаке беспилотника в четверг.

Как отмечает AP, Мина Аль-Ахмади может перерабатывать около 730 000 баррелей нефти в день. Это один из трех нефтеперерабатывающих заводов в Кувейте, крошечной, богатой нефтью стране Персидского залива. Атака в пятницу произошла на фоне того, что Иран все чаще атакует энергетические объекты в арабских странах Персидского залива после того, как Израиль в среду бомбардировал огромное шельфовое месторождение природного газа Южный Парс Ирана в Персидском заливе.

Кувейт не может экспортировать свою нефть, на фоне того, как война продолжается, поскольку он полагается на ее транспортировку морем через Персидский залив и Ормузский пролив, которые в последнее время часто становились целью иранских атак.

