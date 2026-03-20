НПЗ в Кувейте снова подвергся дроновой атаке - что еще известно на 21-й день войны на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Беспилотник во второй раз атаковал нефтеперерабатывающий завод в Кувейте, что привело к остановке части предприятия. Пожарные ликвидируют огонь, жертв нет.

Нефтеперерабатывающий завод Мина-эль-Ахмади в Кувейте снова подвергся атаке беспилотника, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"В пятницу утром беспилотник снова атаковал нефтеперерабатывающий завод Мина-эль-Ахмади в Кувейте, вызвав пожар в нескольких установках предприятия", - сообщила Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Пожары привели к "превентивной остановке части предприятия", говорится в заявлении KPC.

О пострадавших не сообщается, пожарные активно пытаются потушить пожары, добавила компания.

Пятничная атака произошла после того, как вооруженные силы Кувейта заявили, что противовоздушная оборона страны реагирует на "вражеские ракетные и беспилотные угрозы".

Как отмечает AP, государственное телевидение Ирана подтвердило атаку в пятницу, не взяв на себя ответственности.

Дополнение

Нефтеперерабатывающий завод Мина-эль-Ахмади, расположенный примерно в 40 километрах к югу от столицы Кувейта, также подвергся атаке беспилотника в четверг.

На Ближнем Востоке сообщили о новых атаках на стратегический нефтяной порт и НПЗ - что известно о последствиях19.03.26, 14:12 • 3476 просмотров

Как отмечает AP, Мина Аль-Ахмади может перерабатывать около 730 000 баррелей нефти в день. Это один из трех нефтеперерабатывающих заводов в Кувейте, крошечной, богатой нефтью стране Персидского залива. Атака в пятницу произошла на фоне того, что Иран все чаще атакует энергетические объекты в арабских странах Персидского залива после того, как Израиль в среду бомбардировал огромное шельфовое месторождение природного газа Южный Парс Ирана в Персидском заливе.

Кувейт не может экспортировать свою нефть, на фоне того, как война продолжается, поскольку он полагается на ее транспортировку морем через Персидский залив и Ормузский пролив, которые в последнее время часто становились целью иранских атак.

Что еще известно

Вот что, как сообщает CNN, еще известно на 21-й день:

  • военное финансирование: президент США Дональд Трамп подтвердил, что добивается выделения 200 миллиардов долларов из бюджета Пентагона, назвав это «небольшой ценой» за оснащение армии;
    • региональные удары: страны Ближнего Востока продолжали перехватывать удары с рассветом в пятницу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна прислушивается к призыву Трампа не повторять атак на ключевые иранские энергетические объекты, как месторождение Южный Парс. Нетаньяху сказал, что Израиль действовал самостоятельно, нанося удар по объекту, связанному с газовым месторождением, в среду. Однако источники CNN опровергли утверждение Трампа о том, что США «ничего не знали» об этом;
      • нефтяной рынок: Тегеран ответил ударами по энергетической инфраструктуре в Израиле и Катаре. Нефтяной бенчмарк достиг 115 долларов за баррель в четверг, а затем снизился, и один эксперт сказал, что цены на топливо могут оставаться высокими по меньшей мере несколько недель;
        • Ормузский пролив: Морская организация Организации Объединенных Наций заявила, что начнет переговоры со странами о создании гуманитарного коридора для освобождения около 20 000 моряков, оказавшихся в Персидском заливе. ООН не назвала сроков начала переговоров, а также того, будет ли сотрудничать Иран, который имеет контроль над Ормузским проливом;
          • Шутка о Перл-Харборе: когда репортер спросил Трампа, почему он не сообщил союзникам, таким как Япония, о своем намерении нанести удар по Ирану, президент частично ответил шуткой об атаке на Перл-Харбор времен Второй мировой войны, сидя рядом с премьер-министром Японии в Овальном кабинете;
            • поражение американского самолета: истребитель F-35 совершил аварийную посадку на американской авиабазе на Ближнем Востоке после того, как его поразил, как считается, иранский огонь, сообщили источники CNN.

              Юлия Шрамко

