21 березня, 12:15 • 13464 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 28073 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 35317 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 54705 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 78149 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 43644 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 41052 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 34008 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50034 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20864 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
НПЗ у Кувейті знову зазнав дронової атаки - що ще відомо на 21-й день війни на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 5974 перегляди

Безпілотник вдруге атакував нафтопереробний завод у Кувейті, що призвело до зупинки частини підприємства. Пожежники ліквідовують вогонь, жертв немає.

НПЗ у Кувейті знову зазнав дронової атаки - що ще відомо на 21-й день війни на Близькому Сході

Нафтопереробний завод Міна-ель-Ахмаді в Кувейті знову зазнав дронової атаки, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"У п'ятницю вранці безпілотник знову атакував нафтопереробний завод Міна-ель-Ахмаді в Кувейті, спричинивши пожежу в кількох установках підприємства", повідомила Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Пожежі призвели до "превентивної зупинки частини підприємства", ідеться у заяві KPC.

Про постраждалих не повідомляється, пожежники активно намагаються загасити пожежі, додала компанія.

П'ятнична атака відбулася після того, як збройні сили Кувейту заявили, що протиповітряна оборона країни реагує на "ворожі ракетні та дронові загрози".

Як зазначає AP, державне телебачення Ірану підтвердило атаку у п'ятницю, не взявши на себе відповідальності.

Доповнення

Нафтопереробний завод Міна-ель-Ахмаді, розташований приблизно за 40 кілометрів на південь від столиці Кувейту, також зазнав атаки безпілотника в четвер.

На Близькому Сході повідомили про нові атаки на стратегічний нафтовий порт і НПЗ - що відомо про наслідки19.03.26, 14:12 • 4066 переглядiв

Як зазначає AP, Міна Аль-Ахмаді може переробляти близько 730 000 барелів нафти на день. Це один із трьох нафтопереробних заводів у Кувейті, крихітній, багатій на нафту країні Перської затоки. Атака у п'ятницю сталася на тлі того, що Іран все частіше атакує енергетичні об'єкти в арабських країнах Перської затоки після того, як Ізраїль у середу бомбардував величезне шельфове родовище природного газу Південний Парс Ірану в Перській затоці.

Кувейт не може експортувати свою нафту, на тлі того, як війна триває, оскільки він покладається на її транспортування морем через Перську затоку та Ормузьку протоку, які останнім часом часто ставали ціллю іранських атак.

Що ще відомо

Ось що, як повідомляє CNN, ще відомо на 21-й день:

  • фінансування воєнного часу: президент США Дональд Трамп підтвердив, що домагається виділення 200 мільярдів доларів із бюджету Пентагону, назвавши це «невеликою ціною» за оснащення армії;
    • регіональні удари: країни Близького Сходу продовжували перехоплювати удари з світанком у п'ятницю. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна прислухається до заклику Трампа не повторювати атак на ключові іранські енергетичні об'єкти, як родовище Південний Парс. Нетаньягу сказав, що Ізраїль діяв самостійно, завдаючи удару по об'єкту, пов'язаному з газовим родовищем, у середу. Однак джерела CNN спростували твердження Трампа про те, що США «нічого не знали» про це;
      • нафтовий ринок: Тегеран відповів ударами по енергетичній інфраструктурі в Ізраїлі та Катарі. Нафтовий бенчмарк досяг 115 доларів за барель у четвер, а потім знизився, і один експерт сказав, що ціни на пальне можуть залишатися високими щонайменше кілька тижнів;
        • Ормузька протока: Морська організація Організації Об'єднаних Націй заявила, що розпочне переговори з країнами щодо створення гуманітарного коридору для звільнення близько 20 000 моряків, які опинилися в Перській затоці. ООН не назвала термінів початку переговорів, а також того, чи співпрацюватиме Іран, який має контроль над Ормузькою протокою;
          • Жарт про Перл-Харбор: коли репортер запитав Трампа, чому він не повідомив союзникам, таким як Японія, про свій намір завдати удару по Ірану, президент частково відповів жартом про атаку на Перл-Харбор часів Другої світової війни, сидячи поруч із прем'єр-міністром Японії в Овальному кабінеті;
            • ураження американського літака: винищувач F-35 здійснив аварійну посадку на американській авіабазі на Близькому Сході після того, як його вразив, як вважається, іранський вогонь, повідомили джерела CNN.

              Юлія Шрамко

