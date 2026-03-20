НПЗ у Кувейті знову зазнав дронової атаки - що ще відомо на 21-й день війни на Близькому Сході
Київ • УНН
Безпілотник вдруге атакував нафтопереробний завод у Кувейті, що призвело до зупинки частини підприємства. Пожежники ліквідовують вогонь, жертв немає.
Нафтопереробний завод Міна-ель-Ахмаді в Кувейті знову зазнав дронової атаки, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
"У п'ятницю вранці безпілотник знову атакував нафтопереробний завод Міна-ель-Ахмаді в Кувейті, спричинивши пожежу в кількох установках підприємства", повідомила Kuwait Petroleum Corporation (KPC).
Пожежі призвели до "превентивної зупинки частини підприємства", ідеться у заяві KPC.
Про постраждалих не повідомляється, пожежники активно намагаються загасити пожежі, додала компанія.
П'ятнична атака відбулася після того, як збройні сили Кувейту заявили, що протиповітряна оборона країни реагує на "ворожі ракетні та дронові загрози".
Як зазначає AP, державне телебачення Ірану підтвердило атаку у п'ятницю, не взявши на себе відповідальності.
Доповнення
Нафтопереробний завод Міна-ель-Ахмаді, розташований приблизно за 40 кілометрів на південь від столиці Кувейту, також зазнав атаки безпілотника в четвер.
Як зазначає AP, Міна Аль-Ахмаді може переробляти близько 730 000 барелів нафти на день. Це один із трьох нафтопереробних заводів у Кувейті, крихітній, багатій на нафту країні Перської затоки. Атака у п'ятницю сталася на тлі того, що Іран все частіше атакує енергетичні об'єкти в арабських країнах Перської затоки після того, як Ізраїль у середу бомбардував величезне шельфове родовище природного газу Південний Парс Ірану в Перській затоці.
Кувейт не може експортувати свою нафту, на тлі того, як війна триває, оскільки він покладається на її транспортування морем через Перську затоку та Ормузьку протоку, які останнім часом часто ставали ціллю іранських атак.
Що ще відомо
Ось що, як повідомляє CNN, ще відомо на 21-й день:
- фінансування воєнного часу: президент США Дональд Трамп підтвердив, що домагається виділення 200 мільярдів доларів із бюджету Пентагону, назвавши це «невеликою ціною» за оснащення армії;
- регіональні удари: країни Близького Сходу продовжували перехоплювати удари з світанком у п'ятницю. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна прислухається до заклику Трампа не повторювати атак на ключові іранські енергетичні об'єкти, як родовище Південний Парс. Нетаньягу сказав, що Ізраїль діяв самостійно, завдаючи удару по об'єкту, пов'язаному з газовим родовищем, у середу. Однак джерела CNN спростували твердження Трампа про те, що США «нічого не знали» про це;
- нафтовий ринок: Тегеран відповів ударами по енергетичній інфраструктурі в Ізраїлі та Катарі. Нафтовий бенчмарк досяг 115 доларів за барель у четвер, а потім знизився, і один експерт сказав, що ціни на пальне можуть залишатися високими щонайменше кілька тижнів;
- Ормузька протока: Морська організація Організації Об'єднаних Націй заявила, що розпочне переговори з країнами щодо створення гуманітарного коридору для звільнення близько 20 000 моряків, які опинилися в Перській затоці. ООН не назвала термінів початку переговорів, а також того, чи співпрацюватиме Іран, який має контроль над Ормузькою протокою;
- Жарт про Перл-Харбор: коли репортер запитав Трампа, чому він не повідомив союзникам, таким як Японія, про свій намір завдати удару по Ірану, президент частково відповів жартом про атаку на Перл-Харбор часів Другої світової війни, сидячи поруч із прем'єр-міністром Японії в Овальному кабінеті;
- ураження американського літака: винищувач F-35 здійснив аварійну посадку на американській авіабазі на Близькому Сході після того, як його вразив, як вважається, іранський вогонь, повідомили джерела CNN.