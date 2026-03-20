Нафта дешевшає на тлі обговорення США і союзниками зусиль для збільшення поставок і відкриття Ормузької протоки

Київ • УНН

 • 4614 перегляди

Нафта Brent подешевшала до 107 доларів через плани США зняти санкції з іранських вантажів. Країни G7 готують заходи для безпеки в Ормузькій протоці.

Нафта дешевшає на тлі обговорення США і союзниками зусиль для збільшення поставок і відкриття Ормузької протоки

Ціни на нафту впали більш ніж на 1% у п'ятницю, на тлі того, як США окреслили кроки щодо врегулювання кризи постачання нафти, тоді як провідні європейські країни, Японія та Канада запропонували об'єднати зусилля для забезпечення безпечного проходу суден через Ормузьку протоку, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні впали на 1,58 долара, або на 1,45%, до 107,07 долара за барель о 12:20 за Гринвічем (14:20 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) з постачанням у квітні, термін дії яких спливає у п'ятницю, знизилися на 1,30 долара, або на 1,35%, до 94,84 долара. Ліквідніший ф'ючерсний контракт на нафту WTI з постачанням у травні становив 94,30 долара, знизившись на 1,25 долара, або на 1,31%.

На цих рівнях ціна на нафту марки Brent йшла до тижневого зростання на 3,8%, тоді як ціна на нафту марки WTI з поставкою наступного місяця знизилася приблизно на 3,9% порівняно з ціною на момент закриття минулої п'ятниці. У середу дисконт WTI до Brent досяг найбільшого рівня за 11 років.

У п'ятницю Ізраїль та Іран обмінялися новими атаками після атаки на нафтопереробний завод у Кувейті.

НПЗ у Кувейті знову зазнав дронової атаки - що ще відомо на 21-й день війни на Близькому Сході20.03.26, 08:39 • 5974 перегляди

У п'ятницю міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що зняття нафтових санкцій щодо застряглих іранських вантажів, що перевозяться по воді, дозволить доставити нафту до Азії протягом трьох-чотирьох днів. Він додав, що в Азії потрібно більше нафти і США грають роль у скоординованому вивільненні зі стратегічних резервів. Вивільнення відбуватиметься протягом наступних кількох місяців, сказав Райт.

Його коментарі пролунали після того, як міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у четвер, що США можуть скоро зняти санкції щодо іранської нафти, що застрягла на танкерах, і сказав, що можливе подальше вивільнення нафти зі стратегічного нафтового резерву США.

Трамп здивований помірним зростанням цін на нафту після ударів по Ірану19.03.26, 21:57 • 7360 переглядiв

Також у четвер Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди та Японія у спільній заяві висловили "готовність зробити свій внесок у відповідні зусилля для забезпечення безпечного проходу через протоку".

Сім країн засудили Іран за блокування Ормузької протоки - текст заяви20.03.26, 10:30 • 4986 переглядiв

Аналітики продовжують вважати, що ціни залишаться високими доти, доки буде порушено рух через протоку, через яку проходить 20% світового обсягу нафти та СПГ.

"Можливість швидкого розвороту цін на енергоносії малоймовірна, оскільки вже завдано збитків виробництву, - сказав Оле Гансен, голова відділу товарної стратегії Saxo Bank. - Фактично, на ринку зберігається напруженість".

"Поки поставки нафти через Ормузьку протоку залишаються обмеженими, шлях найменшого опору для цін на нафту, на мій погляд, залишається у бік зростання", - заявив аналітик UBS Джованні Стауново.

Голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль попередив, що відновлення поставок нафти і газу з Перської затоки може тривати до шести місяців, і що політики та ринки недооцінюють масштаби збоїв, про що заявив в інтерв'ю Financial Times у п'ятницю.

Подальші перебої у постачаннях можливі, на тлі того, як адміністрація Трампа розглядає плани щодо окупації або блокади іранського острова Харг, щоб чинити тиск на Іран з метою відновлення роботи Ормузької протоки, повідомило у п'ятницю видання Axios.

У четвер ціна на нафту марки Brent підскочила вище 119 доларів за барель, наблизившись до піку 9 березня, після того як Іран відповів на ізраїльську атаку на велике газове родовище, вивівши з ладу 17% потужностей з виробництва скрапленого природного газу в Катарі, що призвело до пошкоджень, відновлення яких займе до п'яти років.

Атака Ірану вивела з ладу 17% LNG-потужностей Катару на термін до п’яти років - Reuters19.03.26, 17:00 • 4995 переглядiв

Президент США Дональд Трамп заявив, що закликав Ізраїль не повторювати атак на іранську газову інфраструктуру. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна діяла самостійно під час атаки, і що Іран більше не має можливості збагачувати уран або виготовляти балістичні ракети.

Ізраїль "діяв самостійно" під час атаки на іранське газове родовище Південний Парс - Нетаньягу19.03.26, 21:39 • 7406 переглядiв

Юлія Шрамко

