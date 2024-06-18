Киев • УНН
Электроснабжение восстановлено для всех потребителей в Полтавской области, которые были обесточены из-за российской ракетной атаки, импорт из 5 стран планируется на фоне сокращения графиков отключений электроэнергии по всей Украине.
В Полтавской области восстановлено электроснабжение потребителей, обесточенных вчера из-за ракетного удара российских войск. На фоне сокращения графиков отключений света запланирован импорт из 5 стран, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.
Детали
"Сегодня, 18 июня, облэнерго по всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений (ГПО) меньший промежуток времени, чем прогнозировалось - с 15:00 до 24:00", - указали в Укрэнерго.
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Импорт будет в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 25 700 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 527 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.
Аварийная помощь была оказана Польше накануне. По запросу оператора энергосистемы Польши, Украина вчера с 11:00 до 17:00 срочно принимала излишки электроэнергии из этой страны.
"В Полтавской области восстановлено энергопитание всех потребителей, обесточенных вчера из-за последствий обстрела", - указали в Укрэнерго.
По данным Минэнерго, речь идет о более 55 тысячах потребителей.
В Полтавской области из-за атаки рф остались без света более 55 тысяч потребителей17 июня 2024, 13:18 • 39378 просмотров
По данным Минэнерго, на Днепропетровщине в результате падения обломков вражеской ракеты были повреждены газопроводы.
На утро из-за боевых действий и по другим причинам без энергопитания 473 населенных пункта.
Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Днепропетровской, Харьковской областях. По техническим причинам есть обесточивание в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях.
На ЗАЭС, по данным Минэнерго, уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,16 м. "Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.