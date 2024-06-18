На Полтавщині відновили електропостачання після атаки рф, заплановано імпорт електрики з 5 країн - Укренерго
Київ • УНН
Електропостачання відновлено для всіх споживачів у Полтавській області, які були знеструмлені через російську ракетну атаку, імпорт з 5 країн планується на тлі скорочення графіків відключень електроенергії по всій Україні.
У Полтавській області відновлено електропостачання споживачів, знеструмлених вчора через ракетний удар російських військ. На тлі скорочення графіків відключень світла заплановано імпорт з 5 країн, повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.
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"Сьогодні, 18 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень (ГПВ) менший проміжок часу, ніж прогнозувалось – з 15:00 до 24:00", - вказали в Укренерго.
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Імпорт буде протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 25 700 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 527 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.
Аварійна допомога була надана Польщі напередодні. На запит оператора енергосистеми Польщі, Україна вчора з 11:00 до 17:00 терміново приймала надлишки електроенергії з цієї країни.
"На Полтавщині відновлено енергоживлення всіх споживачів, знеструмлених вчора через наслідки обстрілу", - вказали в Укренерго.
За даними Міненерго, ідеться про понад 55 тисяч споживачів.
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За даними Міненерго, на Дніпропетровщині внаслідок падіння уламків ворожої ракети було пошкоджено газопроводи.
На ранок через бойові дії та з інших причин без енергоживлення 473 населені пункти.
Через бойові дії: є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській областях. З технічних причин є знеструмлення у Дніпропетровській, Київській, Одеській, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях.
На ЗАЕС, за даними Міненерго, рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,16 м. "Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.