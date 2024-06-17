На Полтавщині через атаку рф залишилися без світла понад 55 тисяч споживачів
Київ • УНН
Ворожий удар пошкодив лінії електропередач у Полтавському районі, внаслідок чого 53 000 домогосподарств та 6 800 юридичних споживачів залишилися без світла, але аварійні бригади працюють над швидким відновленням електропостачання.
Ворожий удар пошкодив лінії електропередач у Полтавському районі, внаслідок чого 53 000 домогосподарств та 2 400 юридичних споживачів залишилися без світла, але аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання, повідомив у понеділок голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
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"Через ворожий удар у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній. Знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів", - написав Пронін у Telegram.
Аварійні бригади, з його слів, уже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання.
Ворожий удар по інфраструктурі у Полтавському районі: відомо про 9 постраждалих17.06.24, 15:41 • 30554 перегляди