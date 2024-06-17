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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4858 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На Полтавщині через атаку рф залишилися без світла понад 55 тисяч споживачів

Київ • УНН

 • 40441 перегляди

Ворожий удар пошкодив лінії електропередач у Полтавському районі, внаслідок чого 53 000 домогосподарств та 6 800 юридичних споживачів залишилися без світла, але аварійні бригади працюють над швидким відновленням електропостачання.

На Полтавщині через атаку рф залишилися без світла понад 55 тисяч споживачів

Ворожий удар пошкодив лінії електропередач у Полтавському районі, внаслідок чого 53 000 домогосподарств та 2 400 юридичних споживачів залишилися без світла, але аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання, повідомив у понеділок голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.

Деталі

"Через ворожий удар у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній. Знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів", - написав Пронін у Telegram.

Аварійні бригади, з його слів, уже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання.

Ворожий удар по інфраструктурі у Полтавському районі: відомо про 9 постраждалих17.06.24, 15:41 • 30554 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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