Киев • УНН
Вражеский удар повредил линии электропередач в Полтавском районе, в результате чего 53 000 домохозяйств и 6 800 юридических потребителей остались без света, но аварийные бригады работают над быстрым восстановлением электроснабжения.
Вражеский удар повредил линии электропередач в Полтавском районе, в результате чего 53 000 домохозяйств и 2 400 юридических потребителей остались без света, но аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения, сообщил в понедельник глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.
Детали
"Из-за вражеского удара в Полтавском районе возникло повреждение электролиний. Обесточены 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи юридических потребителей", - написал Пронин в Telegram.
Аварийные бригады, по его словам, уже работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно оперативнее восстановить электроснабжение.
Вражеский удар по инфраструктуре в Полтавском районе: известно о 9 пострадавших17 июня 2024, 12:41 • 21706 просмотров