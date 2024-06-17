Вражеский удар повредил линии электропередач в Полтавском районе, в результате чего 53 000 домохозяйств и 2 400 юридических потребителей остались без света, но аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения, сообщил в понедельник глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

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"Из-за вражеского удара в Полтавском районе возникло повреждение электролиний. Обесточены 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи юридических потребителей", - написал Пронин в Telegram.

Аварийные бригады, по его словам, уже работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно оперативнее восстановить электроснабжение.

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