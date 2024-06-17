Из-за вражеского удара по гражданской инфраструктуре в Полтавском районе пострадали девять человек. Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.

Сегодня враг нанес удар по гражданской инфраструктуре Полтавского района. Пострадали люди, по состоянию на сейчас известно о девяти человек, которые получили ранения, предварительно без погибших. Повреждены несколько многоэтажек. Информация уточняется - рассказал Пронин.

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Ранее Пронин сообщал, что российские войска попали, предварительно, в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе, есть пострадавшие, под завалами могут быть люди.