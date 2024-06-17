Ворожий удар по інфраструктурі у Полтавському районі: відомо про 9 постраждалих
Київ • УНН
Дев'ять людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу цивільної інфраструктури в Полтавському районі, пошкоджено кілька багатоповерхівок.
Через ворожий удар по цивільній інфраструктурі у Полтавському районі постраждало дев'ять людей. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
Сьогодні ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району. Постраждали люди, станом на зараз відомо про дев'ять осіб, які отримали поранення, попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється
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Раніше Пронін повідомляв, що російські війська влучили, попередньо, у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі, є постраждалі, під завалами можуть бути люди.