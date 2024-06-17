Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі у Полтавському районі, є постраждалі, під завалами можуть бути люди - ОВА
Київ • УНН
Російські війська влучили, попередньо, у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі, є постраждалі, під завалами можуть бути люди.
Російські війська влучили, попередньо, у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі, є постраждалі, під завалами можуть бути люди, повідомив у понеділок голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
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"За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди", - вказав Пронін у Telegram.
Інформація уточнюється.
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