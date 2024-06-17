Российские войска попали, предварительно, в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе, есть пострадавшие, под завалами могут быть люди, сообщил в понедельник глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, пишет УНН.

Детали

"По предварительной информации враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. Есть пострадавшие, под завалами здания могут находиться люди", - указал Пронин в Telegram.

Информация уточняется.

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