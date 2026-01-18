На фронте зафиксировано 69 боевых столкновений, враг атакует на трех направлениях - Генштаб

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:31 • 9712 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
10:58 • 13492 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 15123 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 40251 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 66731 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 37749 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 47872 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 53722 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 43760 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 69413 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Евросоюз готов заморозить торговое соглашение с США из-за "гренландских" тарифов ТрампаPhoto18 января, 05:11 • 10875 просмотра
Си Цзиньпин усиливает чистки в Китае: за год наказано почти миллион чиновников18 января, 05:23 • 5110 просмотра
Споры между союзниками играют на пользу рф и Китая: Каллас отреагировала на таможенные угрозы Трампа18 января, 07:45 • 4674 просмотра
Послы ЕС соберутся на экстренное заседание на фоне заявлений Трампа о введении пошлин - Reuters18 января, 08:29 • 15184 просмотра
Украинские энергетики начали ремонт линии электропередач в районе ЗАЭС - МАГАТЭPhoto10:13 • 8736 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 33937 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 69413 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 40510 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 71883 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 101126 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Александр Сырский
Андрей Гнатов
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 12460 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 25430 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 22712 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 20700 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 20097 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка

На фронте зафиксировано 69 боевых столкновений, враг атакует на трех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Общее количество боевых столкновений на фронте достигло 69. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

На фронте зафиксировано 69 боевых столкновений, враг атакует на трех направлениях - Генштаб

На данный момент общее количество боевых столкновений на фронте составляет 69. Враг активно действует на трех направлениях - Покровском, Константиновском и Гуляйпольском, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес один авиаудар, сбросив две управляемые авиабомбы, совершил 52 обстрела, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку, еще пять боестолкновений продолжаются, противник пытается идти вперед в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Нестерного, Круглого.

На Купянском направлении враг три раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Песчаного и в сторону Боровской Андреевки. Один бой продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки на позиции украинцев в районе Ямполя и в сторону населенного пункта Ставки.

На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник 11 раз атаковал вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Иванополья и в сторону Берестка, Степановки, Софиевки. Одно боестолкновение продолжается.

Оперативная ситуация на фронте: 133 боевых столкновения и массированные атаки дронами - Генштаб18.01.26, 08:10 • 3766 просмотров

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 29 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Котлино, Удачное и в сторону Филии, Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 28 атак.

На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре штурмовых действия вражеских войск. Противник пытается продвигаться в сторону Ивановки, Нового Запорожья, Радостного. Авиаудару подвергся населенный пункт Хвыли.

На Гуляйпольском направлении произошло 11 боестолкновений в районах населенных пунктов Гуляйполе, Зеленое и в сторону Варваровки, Доброполья. Одно из них сейчас продолжается. Под вражескими авиаударами в очередной раз оказались Гуляйполе, Воздвижевка, Верхняя Терса и Долинка.

На Ореховском направлении враг дважды пытался прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Плавни, сейчас один бой продолжается. Авиаударам подверглись населенные пункты Желтая Круча и Таврийское.

На Приднепровском направлении на данный момент наступательных действий врага не зафиксировано.

Генштаб обнародовал обновленные данные о потерях российских войск по состоянию на 18 января 2026 года18.01.26, 06:43 • 3938 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Украина
Константиновка
Краматорск
Купянск