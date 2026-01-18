На фронте зафиксировано 69 боевых столкновений, враг атакует на трех направлениях - Генштаб

На данный момент общее количество боевых столкновений на фронте составляет 69. Враг активно действует на трех направлениях - Покровском, Константиновском и Гуляйпольском, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес один авиаудар, сбросив две управляемые авиабомбы, совершил 52 обстрела, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку, еще пять боестолкновений продолжаются, противник пытается идти вперед в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Нестерного, Круглого.

На Купянском направлении враг три раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Песчаного и в сторону Боровской Андреевки. Один бой продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки на позиции украинцев в районе Ямполя и в сторону населенного пункта Ставки.

На Славянском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник 11 раз атаковал вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Щербиновки, Иванополья и в сторону Берестка, Степановки, Софиевки. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 29 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Котлино, Удачное и в сторону Филии, Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 28 атак.

На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре штурмовых действия вражеских войск. Противник пытается продвигаться в сторону Ивановки, Нового Запорожья, Радостного. Авиаудару подвергся населенный пункт Хвыли.

На Гуляйпольском направлении произошло 11 боестолкновений в районах населенных пунктов Гуляйполе, Зеленое и в сторону Варваровки, Доброполья. Одно из них сейчас продолжается. Под вражескими авиаударами в очередной раз оказались Гуляйполе, Воздвижевка, Верхняя Терса и Долинка.

На Ореховском направлении враг дважды пытался прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Плавни, сейчас один бой продолжается. Авиаударам подверглись населенные пункты Желтая Круча и Таврийское.

На Приднепровском направлении на данный момент наступательных действий врага не зафиксировано.

